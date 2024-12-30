За последние 2,5 лет от птичьего гриппа H5N1 на птицефермах в США умерло более 100 млн птиц, а способствовать этому могли коты.

Как коты усугубляют ситуацию с распространением птичьего гриппа в США

Переносчиками вируса птичьего гриппа могут быть именно коты, проживающие на фермах, контактирующие с птицами, едящие их туши или зараженные корма.

На одной из ферм в Южной Дакоте весной 2024 года зафиксировали смерть 10 кошек от высокопатогенного штамма H5N1.

Отмечается, что у инфицированных кошек наблюдались не только признаки респираторной инфекции, но и судороги и потеря координации.

Подобные симптомы выявляли у диких млекопитающих, среди которых лисы и норки.

Патологоанатомы по результатам анализа мозга и легких двух погибших кошек на ферме в Южной Дакоте выявили высокую концентрацию вируса в мозге и низкий уровень легких.

Кот, больной птичьим гриппом

Это указывает на высокую нейротропность вируса и их способность инфицировать и повреждать нервные клетки.

Международная группа исследователей под руководством Суреша Кучипуди из Питтсбургского университета провела анализ генома вируса, который выделили у двух погибших кошек, сравнив его с образцами, которые до этого были обнаружены на молочной ферме среди представителей крупного рогатого скота, а также со штаммами, выделенными у домашних кошек. в других регионах.

Было обнаружено несколько необычных мутаций.

Также были обнаружены две мутации — F314L и L342Q — в белке PA (полимеразе), участвующей в сборе вирусного генетического материала и влияющего на вирулентность.

Мутации, вероятно, возникли в организмах зараженных кошек, что имеет значение, поскольку у котов есть рецепторы, с которыми вирус птичьего гриппа и вирус сезонного гриппа легко связываются.

Такое "двойное" заражение может привести к мутациям и последующей передаче вируса птичьего гриппа от домашних питомцев к людям.

Насколько высок риск заражения людей

В настоящее время нет подтвержденных случаев инфицирования людей птичьим гриппом от кошек. Однако близкие контакты с инфицированными животными могут позволить вирусу начать распространяться среди людей.

Ученые предупреждают, что необходимость постоянного мониторинга генетических мутаций вируса H5N1 и контроля за состоянием здоровья как домашних, так и диких животных, поскольку ранее проведенные исследования показали, что вирус птичьего гриппа со временем быстрее адаптируется и успешно пересекает межвидовой барьер.