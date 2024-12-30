За последние 2,5 лет от птичьего гриппа H5N1 на птицефермах в США умерло более 100 млн птиц, а способствовать этому могли коты.
Главные тезисы
- Кошки в США стали потенциальными переносчиками вируса птичьего гриппа, что вызвало вспышку заболеваний на птицефермах.
- Высокопатогенный штамм H5N1 был обнаружен у кошек на ферме в Южной Дакоте, свидетельствуя об уязвимости к заражению.
- У кошек выявлены генетические мутации вируса птичьего гриппа, что может увеличить его инфекционность и способность избегать иммунного ответа.
- Не исключена возможность передачи вируса птичьего гриппа от кошек к людям, поэтому необходим постоянный мониторинг здоровья и генетических мутаций вируса.
- Ученые предупреждают о необходимости контроля за состоянием здоровья как домашних, так и диких животных, чтобы предотвратить возможное распространение вируса среди людей.
Как коты усугубляют ситуацию с распространением птичьего гриппа в США
Переносчиками вируса птичьего гриппа могут быть именно коты, проживающие на фермах, контактирующие с птицами, едящие их туши или зараженные корма.
На одной из ферм в Южной Дакоте весной 2024 года зафиксировали смерть 10 кошек от высокопатогенного штамма H5N1.
Отмечается, что у инфицированных кошек наблюдались не только признаки респираторной инфекции, но и судороги и потеря координации.
Подобные симптомы выявляли у диких млекопитающих, среди которых лисы и норки.
Патологоанатомы по результатам анализа мозга и легких двух погибших кошек на ферме в Южной Дакоте выявили высокую концентрацию вируса в мозге и низкий уровень легких.
Это указывает на высокую нейротропность вируса и их способность инфицировать и повреждать нервные клетки.
Международная группа исследователей под руководством Суреша Кучипуди из Питтсбургского университета провела анализ генома вируса, который выделили у двух погибших кошек, сравнив его с образцами, которые до этого были обнаружены на молочной ферме среди представителей крупного рогатого скота, а также со штаммами, выделенными у домашних кошек. в других регионах.
Было обнаружено несколько необычных мутаций.
Также были обнаружены две мутации — F314L и L342Q — в белке PA (полимеразе), участвующей в сборе вирусного генетического материала и влияющего на вирулентность.
Мутации, вероятно, возникли в организмах зараженных кошек, что имеет значение, поскольку у котов есть рецепторы, с которыми вирус птичьего гриппа и вирус сезонного гриппа легко связываются.
Такое "двойное" заражение может привести к мутациям и последующей передаче вируса птичьего гриппа от домашних питомцев к людям.
Насколько высок риск заражения людей
В настоящее время нет подтвержденных случаев инфицирования людей птичьим гриппом от кошек. Однако близкие контакты с инфицированными животными могут позволить вирусу начать распространяться среди людей.
Ученые предупреждают, что необходимость постоянного мониторинга генетических мутаций вируса H5N1 и контроля за состоянием здоровья как домашних, так и диких животных, поскольку ранее проведенные исследования показали, что вирус птичьего гриппа со временем быстрее адаптируется и успешно пересекает межвидовой барьер.
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