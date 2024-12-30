Протягом останніх 2,5 років від пташиного грипу H5N1на птахофермах у США померло понад 100 млн птахів, а сприяти цьому могли коти.

Як коти погіршують ситуацію із поширенням пташиного грипу у США

Переносниками вірусу пташиного грипу можуть бути саме коти, які проживають на фермах, контактують з птахами, їдять їхні туші або заражені корми.

На одній з ферм у Південній Дакоті протягом весни 2024 року зафіксували смерть 10 котів від високопатогенного штаму H5N1.

Зазначається, що в інфікованих котів спостерігались не лише ознаки респіраторної інфекції, а також судоми та втрата координації.

Подібні симптоми виявляли у диких ссавців, серед яких лисиці та норки.

Патологоанатоми за результатами аналізу мозку та легень двох загиблих котів на фермі в Південній Дакоті виявили високу концентрацію вірусу у мозку та низький рівень у легенях.

Кіт, хворий на пташиний грип

Це вказує на високу нейротропність вірусу та його здатність інфікувати і пошкоджувати нервові клітини.

Міжнародна група дослідників під керівництвом Суреша Кучипуді з Піттсбурзького університету провела аналіз геному вірусу, який виділили у двох загиблих котів, порівнявши його зі зразками, які до цього були виявлені на молочній фермі серед представників великої рогатої худоби, а також зі штамами, виділеними у домашніх котів в інших регіонах.

Було виявлено кілька незвичайних мутацій. Мова йде про зміни в білку гемагглютинині (HA) — T143A, які сприяють підвищенню інфекційності вірусу та його здатності інфікувати інших живих істот, а також уникати відповіді імунної системи.

Також було виявлено дві мутації — F314L і L342Q — у білку PA (полімеразі), що бере участь у зборі вірусного генетичного матеріалу і впливає на вірулентність.

Мутації, ймовірно, виникли в організмах заражених котів, що має значення, оскільки коти мають рецептори, з якими вірус пташиного грипу та вірус сезонного грипу легко зв’язуються.

Таке "подвійне" зараження може призвести до мутацій та подальшої передачі вірусу пташиного грипу від домашніх улюбленців до людей.

Наскільки високий ризик зараження людей

Наразі не має підтверджених випадків інфікування людей пташиним грипом від котів. Однак близькі контакти з інфікованими тваринами можуть дозволити вірусу почати розповсюджуватись серед людей.

Науковці попереджають, про необхідність постійного моніторингу генетичних мутацій вірусу H5N1 і контролю за станом здоров’я як домашніх, так і диких тварин, оскільки раніше проведені дослідження показали, що вірус пташиного грипу з часом швидше адаптується та успішно перетинає міжвидовий бар'єр.