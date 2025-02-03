В США могли найти до сих пор неизвестную картину Ван Гога
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В США могли найти до сих пор неизвестную картину Ван Гога

Неизвестная картина Ван Гога
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Источник:  CNN

На гаражной распродаже в США случайно была обнаружена картина, которая может принадлежать авторству всемирно известного художника-импрессиониста Винсента Ван Гога.

Главные тезисы

  • На гаражной распродаже в США была случайно обнаружена картина, предположительно принадлежащая Ван Гогу
  • Эксперты считают, что картина была написана Ван Гогом во время его пребывания в психиатрической клинике
  • Картина содержит подпись “Элимар” и множество уникальных деталей, среди которых волосок, приклеенный к полотну
  • Открытие неизвестной работы Ван Гога является важным событием в истории искусства
  • Картина с рыбаком является эмоционально насыщенным и личным произведением художника, созданным в последний период его жизни

Что известно о вероятном обнаружении неизвестной картины Ван Гога

На картине изображен рыболов с седой бородой и трубкой, который чинит рыбацкую сетку.

По словам экспертов из исследовательской фирмы LMI Group International, коллекционер антиквариата еще в 2016 году приобрел эту картину на гаражной распродаже.

Картина содержит подпись "Элимар" в правом нижнем углу.

Картина написана по мотивам другой картины датского художника Майкла Анчера.

На гаражной распродаже обнаружили неизвестную картину авторства Ван Гога
Неизвестная картина Ван Гога

Это может быть одна из многих репродукций авторства Ван Гога.

По результатам анализа переплетения холста, пигментов краски и других характеристик аналитики пришли к выводу, что Ван Гог написал картину во время пребывания в психиатрической клинике на юге Франции 1889 года.

Что известно о других интересных деталях

На картине нашли волосок, приклеенный к полотну, и отправили его на анализ. Установлено, что волосы принадлежали мужчине, однако их не удалось сравнить с ДНК потомков Ван Гога из-за "деградированного" состояния.

Открытие ранее неизвестной картины Ван Гога не должно быть неожиданностью. Общеизвестно, что Ван Гог потерял много работ, раздавал картины друзьям и не особенно осторожно относился к любой работе, а их было много, подчеркивают эксперты.

Картина является эмоционально насыщенным и глубоко личным произведением, созданным в последнюю и бурную главу жизни Ван Гога. Голландский мастер создал около 900 картин, добавили искусствоведы.

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