На гаражной распродаже в США случайно была обнаружена картина, которая может принадлежать авторству всемирно известного художника-импрессиониста Винсента Ван Гога.
Главные тезисы
- На гаражной распродаже в США была случайно обнаружена картина, предположительно принадлежащая Ван Гогу
- Эксперты считают, что картина была написана Ван Гогом во время его пребывания в психиатрической клинике
- Картина содержит подпись “Элимар” и множество уникальных деталей, среди которых волосок, приклеенный к полотну
- Открытие неизвестной работы Ван Гога является важным событием в истории искусства
- Картина с рыбаком является эмоционально насыщенным и личным произведением художника, созданным в последний период его жизни
Что известно о вероятном обнаружении неизвестной картины Ван Гога
На картине изображен рыболов с седой бородой и трубкой, который чинит рыбацкую сетку.
По словам экспертов из исследовательской фирмы LMI Group International, коллекционер антиквариата еще в 2016 году приобрел эту картину на гаражной распродаже.
Картина содержит подпись "Элимар" в правом нижнем углу.
Картина написана по мотивам другой картины датского художника Майкла Анчера.
Это может быть одна из многих репродукций авторства Ван Гога.
По результатам анализа переплетения холста, пигментов краски и других характеристик аналитики пришли к выводу, что Ван Гог написал картину во время пребывания в психиатрической клинике на юге Франции 1889 года.
Что известно о других интересных деталях
На картине нашли волосок, приклеенный к полотну, и отправили его на анализ. Установлено, что волосы принадлежали мужчине, однако их не удалось сравнить с ДНК потомков Ван Гога из-за "деградированного" состояния.
Картина является эмоционально насыщенным и глубоко личным произведением, созданным в последнюю и бурную главу жизни Ван Гога. Голландский мастер создал около 900 картин, добавили искусствоведы.
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