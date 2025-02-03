На гаражной распродаже в США случайно была обнаружена картина, которая может принадлежать авторству всемирно известного художника-импрессиониста Винсента Ван Гога.

Что известно о вероятном обнаружении неизвестной картины Ван Гога

На картине изображен рыболов с седой бородой и трубкой, который чинит рыбацкую сетку.

По словам экспертов из исследовательской фирмы LMI Group International, коллекционер антиквариата еще в 2016 году приобрел эту картину на гаражной распродаже.

Картина содержит подпись "Элимар" в правом нижнем углу.

Картина написана по мотивам другой картины датского художника Майкла Анчера.

Неизвестная картина Ван Гога

Это может быть одна из многих репродукций авторства Ван Гога.

По результатам анализа переплетения холста, пигментов краски и других характеристик аналитики пришли к выводу, что Ван Гог написал картину во время пребывания в психиатрической клинике на юге Франции 1889 года.

Что известно о других интересных деталях

На картине нашли волосок, приклеенный к полотну, и отправили его на анализ. Установлено, что волосы принадлежали мужчине, однако их не удалось сравнить с ДНК потомков Ван Гога из-за "деградированного" состояния.

Открытие ранее неизвестной картины Ван Гога не должно быть неожиданностью. Общеизвестно, что Ван Гог потерял много работ, раздавал картины друзьям и не особенно осторожно относился к любой работе, а их было много, подчеркивают эксперты. Поделиться

Картина является эмоционально насыщенным и глубоко личным произведением, созданным в последнюю и бурную главу жизни Ван Гога. Голландский мастер создал около 900 картин, добавили искусствоведы.