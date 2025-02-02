На гаражному распродажі у США випадково було виявлено картину, яка може належати авторству всесвітньо відомого художника-імпресіоніста Вінсента Ван Гога.

Що відомо про ймовірне виявлення невідомої картини Ван Гога

На картині зображено рибалку із сивою бородою і трубкою, який лагодить рибальську сітку.

За словами експертів з дослідницької фірми LMI Group International, колекціонер антикваріату ще у 2016 році придбав цю картину на гаражному розпродажі.

Картина містить підпис "Елімар" у правому нижньому кутку.

Картина написана за мотивами іншої картини данського художника Майкла Анчера.

Невідома картина Ван Гога

Це може бути одна з багатьох репродукцій авторства самого Ван Гога.

За результатами аналізу переплетення полотна, пігментів фарби та інших характеристик аналітики дійшли висновку, що Ван Гог написав картину під час перебування у психіатрічній клініці на півдні Франції 1889 року.

Що відомо про інші цікаві деталі

На картині знайшли волосинку, приклеєну до полотна, і відправили її на аналіз. Встановлено, що волосся належало чоловіку, однак його не вдалося порівняти з ДНК нащадків Ван Гога через "деградований" стан.

Відкриття раніше невідомої картини Ван Гога не має бути несподіванкою. Загальновідомо, що Ван Гог втратив багато робіт, роздавав картини друзям і не особливо обережно ставився до будь-якої роботи, а їх було багато, — підкреслюють експерти. Поширити

Картина є емоційно насиченим і глибоко особистим твором, створеним в останню і бурхливу главу життя Ван Гога. Голландський майстер створив близько 900 картин, додали мистецтвознавці.