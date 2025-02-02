У США могли знайти досі невідому картину Ван Гога
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У США могли знайти досі невідому картину Ван Гога

Невідома картина Ван Гога
Джерело:  CNN

На гаражному распродажі у США випадково було виявлено картину, яка може належати авторству всесвітньо відомого художника-імпресіоніста Вінсента Ван Гога. 

Головні тези:

  • На гаражному распродажі у США було виявлено потенційно невідому картину Ван Гога з зображенням рибалки.
  • За висновками експертів, ця картина може бути автентичним твором Ван Гога, який був написаний під час його перебування у психіатричній клініці.
  • Дослідникам вдалося виявити цікаві деталі, такі як підпис на картині та волосинка, яка приклеєна до полотна, що відправлена на аналіз.

Що відомо про ймовірне виявлення невідомої картини Ван Гога

На картині зображено рибалку із сивою бородою і трубкою, який лагодить рибальську сітку.

За словами експертів з дослідницької фірми LMI Group International, колекціонер антикваріату ще у 2016 році придбав цю картину на гаражному розпродажі.

Картина містить підпис "Елімар" у правому нижньому кутку.

Картина написана за мотивами іншої картини данського художника Майкла Анчера.

На гаражному розпродажу виявили невідому картину авторства Ван Гога
Невідома картина Ван Гога

Це може бути одна з багатьох репродукцій авторства самого Ван Гога.

За результатами аналізу переплетення полотна, пігментів фарби та інших характеристик аналітики дійшли висновку, що Ван Гог написав картину під час перебування у психіатрічній клініці на півдні Франції 1889 року.

Що відомо про інші цікаві деталі

На картині знайшли волосинку, приклеєну до полотна, і відправили її на аналіз. Встановлено, що волосся належало чоловіку, однак його не вдалося порівняти з ДНК нащадків Ван Гога через "деградований" стан.

Відкриття раніше невідомої картини Ван Гога не має бути несподіванкою. Загальновідомо, що Ван Гог втратив багато робіт, роздавав картини друзям і не особливо обережно ставився до будь-якої роботи, а їх було багато, — підкреслюють експерти.

Картина є емоційно насиченим і глибоко особистим твором, створеним в останню і бурхливу главу життя Ван Гога. Голландський майстер створив близько 900 картин, додали мистецтвознавці.

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