В США мужчину осудили за продажу клонированных овец
Категория
Мир
Дата публикации

В США мужчину осудили за продажу клонированных овец

Минюст США
Овцы породы Парко Поло
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Житель штата Монтана в США, 81-летний Артур Шубарт приговорен к 6-месячному заключению и штрафу в размере более 24 тыс долларов за клонирование и продажу гигантских овец.
 

Главные тезисы

  • Мужчина в США осужден за клонирование и продажу гигантских овец породы Марко Поло, нарушив природоохранное законодательство.
  • Его действия привели к угрозе распространения болезни среди животных и загрязнения окружающей среды.
  • Суд предписал мужчине 6 месяцев заключения и штраф более 24 тыс. долларов с возможностью сокращения наказания за признание вины.
  • Этот случай подчеркивает серьезные угрозы торговли дикими животными и нарушения генетической целостности популяций диких овец.
  • Шубарт использовал ткани овец Марко Поло для создания гигантских клонов и продажи их охотникам, нарушив закон о торговле животными.

Что известно о клонировании и продаже американцем клонированных овец

В Минюсте США отмечают, что Шубарт нарушил закон, создав генетические гибриды овец, используя для этого ткани тела, взятые из экземпляра самого большого вида овец в мире.

В частности, представители этого вида овец могут достигать веса до 140 кг и роста в 1,2 м с рогами длиной до 1,5 м.

Имея многолетнюю практику искусственного оплодотворения и селекционного разведения, Шубарт продавал гигантские клоны овец охотникам в качестве большой дичи.

Американца осудили за клонирование и продажу овец породы Марко Поло
Овца породы Марко Поло

Мужчину признали виновным в совершении двух тяжких преступлений против дикой природы в рамках так называемого Закона Лэйси, природоохранного закона, запрещающего торговлю животными.

Его действия угрожали местным видам диких животных Монтаны только потому, что он и его сообщники хотели заработать больше денег, — отметил помощник генпрокурора по охране окружающей среды и природным ресурсам Минюста США Тодд Кимм.

Известно, что Шубарт приобрел образцы тканей овец Марко Поло у охотников в Кыргызстане в 2013 году.

Совместно с по меньшей мере 5 другими лицами мужчина отправил купленный генетический материал в лабораторию для создания клонированных эмбрионов, которые он использовал для имплантации овцам на своем ранчо.

После нескольких неудачных попыток одна из этих овец в конце концов дала генетически чистому самцу архара вида "Марко Поло".

Шубарт назвал его "Горный король Монтаны".

Овец этой породы мужчина также скрещивал с другими овцами с целью создать еще больших овец.

Чтобы заработать больше денег, он также продавал сперму ММК пастухам в других штатах.

По материалам следствия, по меньшей мере две клонированные овцы, выращенные Шубартом, умерли от опасной хронической болезни истощения под названием болезнь Джона.

Эта опасная болезнь может распространяться непосредственно между животными или из-за загрязнения окружающей среды.

Этот случай иллюстрирует серьезную угрозу торговли дикими животными для наших родных видов и экосистем. Действия господина Шубарта не только нарушили многочисленные законы, призванные защищать дикую природу, но и поставили под угрозу занесение болезней и нарушение генетической целостности наших популяций диких овец, отмечает помощник директора Управления по правоохранительным вопросам Службы рыбных ресурсов и дикой природы США Эдвард.

Что известно о приговоре американскому селекционеру за клонирование овец

Отмечается, что сначала Шубарта хотели приговорить к 5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 250 тысяч долларов.

Однако мужчина признал свою вину и добился сокращения срока отбывания наказания и размера штрафа.

Мне придется работать всю жизнь, чтобы исправить все, что я сделал, — отметил Шубарт на суде перед оглашением приговора.

Будут ли предъявлены обвинения тем, кто купил клоны овец Шубарта, пока неясно. Представитель Минюста отказался комментировать этот вопрос.

ММК теперь находится Службой рыбных ресурсов и диких животных, пока его не передадут в зоопарк.

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