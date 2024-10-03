Житель штата Монтана в США, 81-летний Артур Шубарт приговорен к 6-месячному заключению и штрафу в размере более 24 тыс долларов за клонирование и продажу гигантских овец.

Что известно о клонировании и продаже американцем клонированных овец

В Минюсте США отмечают, что Шубарт нарушил закон, создав генетические гибриды овец, используя для этого ткани тела, взятые из экземпляра самого большого вида овец в мире.

В частности, представители этого вида овец могут достигать веса до 140 кг и роста в 1,2 м с рогами длиной до 1,5 м.

Имея многолетнюю практику искусственного оплодотворения и селекционного разведения, Шубарт продавал гигантские клоны овец охотникам в качестве большой дичи.

Овца породы Марко Поло

Мужчину признали виновным в совершении двух тяжких преступлений против дикой природы в рамках так называемого Закона Лэйси, природоохранного закона, запрещающего торговлю животными.

Его действия угрожали местным видам диких животных Монтаны только потому, что он и его сообщники хотели заработать больше денег, — отметил помощник генпрокурора по охране окружающей среды и природным ресурсам Минюста США Тодд Кимм. Поделиться

Известно, что Шубарт приобрел образцы тканей овец Марко Поло у охотников в Кыргызстане в 2013 году.

Совместно с по меньшей мере 5 другими лицами мужчина отправил купленный генетический материал в лабораторию для создания клонированных эмбрионов, которые он использовал для имплантации овцам на своем ранчо.

После нескольких неудачных попыток одна из этих овец в конце концов дала генетически чистому самцу архара вида "Марко Поло".

Шубарт назвал его "Горный король Монтаны".

Овец этой породы мужчина также скрещивал с другими овцами с целью создать еще больших овец.

Чтобы заработать больше денег, он также продавал сперму ММК пастухам в других штатах.

По материалам следствия, по меньшей мере две клонированные овцы, выращенные Шубартом, умерли от опасной хронической болезни истощения под названием болезнь Джона.

Эта опасная болезнь может распространяться непосредственно между животными или из-за загрязнения окружающей среды.

Этот случай иллюстрирует серьезную угрозу торговли дикими животными для наших родных видов и экосистем. Действия господина Шубарта не только нарушили многочисленные законы, призванные защищать дикую природу, но и поставили под угрозу занесение болезней и нарушение генетической целостности наших популяций диких овец, отмечает помощник директора Управления по правоохранительным вопросам Службы рыбных ресурсов и дикой природы США Эдвард. Поделиться

Что известно о приговоре американскому селекционеру за клонирование овец

Отмечается, что сначала Шубарта хотели приговорить к 5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 250 тысяч долларов.

Однако мужчина признал свою вину и добился сокращения срока отбывания наказания и размера штрафа.

Мне придется работать всю жизнь, чтобы исправить все, что я сделал, — отметил Шубарт на суде перед оглашением приговора. Поделиться

Будут ли предъявлены обвинения тем, кто купил клоны овец Шубарта, пока неясно. Представитель Минюста отказался комментировать этот вопрос.

ММК теперь находится Службой рыбных ресурсов и диких животных, пока его не передадут в зоопарк.