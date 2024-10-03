Жителя штату Монтана у США, 81-річного Артура Шубарта засудили до 6-місячного ув'язнення та штрафу у розмірі понад 24 тис доларів за клонування та продаж гігантських овець.

Що відомо про клонування та продаж американцем клонованих овець

У Мін’юсті США зазначають, що Шубарт порушив закон, створивши генетичні гібриди овець, використовуючи для цього тканини тіла, взяті з екземпляра найбільшого виду овець у світі.

Зокрема, представники цього виду овець можуть досягати ваги до 140 кг і зросту у 1,2 м із рогами довжиною до 1,5 м.

Маючи багаторічну практику штучного запліднення та селекційного розведення, Шубарт продавав гігантські клони овець мисливцям у якості великої дичини.

Вівця породи Марко Поло

Чоловіка визнали винним у скоєнні двох тяжких злочинів проти дикої природи в рамках так званого Закону Лейсі, природоохоронного закону, який забороняє торгівлю тваринами.

Його дії загрожували місцевим видам диких тварин Монтани лише тому, що він та його спільники хотіли заробити більше грошей, — зазначив помічник генпрокурора з питань охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Мін’юсту США Тодд Кімм. Поширити

Відомо, що Шубарт придбав зразки тканин овець Марко Поло у мисливців в Киргизстані в 2013 році.

Спільно зі щонайменше 5 іншими особами, чоловік відправив куплений генетичний матеріал до лабораторії для створення клонованих ембріонів, які він використовував для імплантації вівцям на своєму ранчо.

Після кількох невдалих спроб одна з цих овець зрештою дала генетично чистого самця архара виду "Марко Поло".

Шубарт назвав його "Гірський король Монтани".

Овець цієї породи чоловік також скрещував з іншими вівцями із метою створити ще більших овець.

Щоб заробити більше грошей, він також продавав сперму ММК вівчарям в інших штатах.

За матеріалами слідства, щонайменше дві клоновані вівці, яких виростив Шубарт, померли від небезпечної хронічної хвороби виснаження під назвою хвороба Джона.

Ця небезпечна хвороба може поширюватися безпосередньо між тваринами або через забруднення навколишнього середовища.

Цей випадок ілюструє серйозну загрозу, яку становить торгівля дикими тваринами для наших рідних видів та екосистем. Дії пана Шубарта не тільки порушили численні закони, покликані захищати дику природу, а й поставили під загрозу занесення хвороб і порушення генетичної цілісності наших популяцій диких овець, — зазначає помічник директора Управління з правоохоронних питань Служби рибних ресурсів та дикої природи США Едвард Грейс. Поширити

Що відомо про вирок американському селекціонеру за клонування овець

Зазначається, що спочатку Шубарта хотіли засудити до 5 років тюремного ув’язнення і штрафу у розмірі 250 тис доларів.

Однак чоловік визнав свою вину і домігся скорочення терміну відбування покарання і розміру штрафу.

Мені доведеться працювати все життя, щоб виправити все, що я зробив, — зазначив Шубарт на суді перед оголошенням вироку. Поширити

Чи будуть пред'явлені звинувачення тим, хто купив клони овець Шубарта, поки неясно. Представник Мін'юсту відмовився коментувати це питання.

ММК тепер утримується Службою рибних ресурсів і диких тварин, поки його не передадуть до зоопарку.