В США предупреждают о новом плане армии РФ на поле боя

Американские аналитики пришли к выводу, что солдаты РФ обостряют ситуацию вокруг Авдеевки и на западе Запорожской области, поскольку на самом дле хотят оттянуть ВСУ от Работино.

ISW озвучил свою версию нового обострения на фронте

Команда Института изучения войны обращает внимание на то, что еще 9 октября армия РФ начала локальные наступательные операции в районе Авдеевки на Донетчине и юго-западнее Орехова на западе Запорожской области.

По убеждению американских экспертов, таким образом, российские захватчики делают все возможное, что оттеснить бойцов ВСУ от района Работино.

Согласно последним данным, армия РФ активизировала наступательные операции к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького и Бердичева и к юго-западу от Авдеевки на линии Водяное - Опытное.

Более того, оккупанты осуществляли атаки юго-западнее Орехова на линии Пятихатки – Жеребянки.

Прокремлевские пропагандисты уже начали активно распространять фейки о том, что армия РФ продвинулась на два километра на этом участке фронта.

Украинский Генеральный штаб подтвердил, что до трех российских батальонов провели атаку, и есть видеозаписи боев в этом районе, но на момент написания отчета ISW не видел никаких подтверждений этих заявлений о продвижении российских войск вперед. Поделиться

В США прогнозируют провал наступления россиян у Авдеевки

Согласно данным иностранных экспертов, окружение Авдеевки, которая, что важно понимать, является одним из наиболее укрепленных участков линии фронта на Донетчине, требует больше сил, чем власти РФ выделили для этого нового наступления.

Кроме того, указано, что активизация российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной Запорожской области.

У каждой из них есть одна цель: помешать украинскому командованию перебросить силы на критические участки фронта в западной части Запорожской области.