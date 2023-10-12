У США попереджають про новий план армії РФ на полі бою

Американські аналітики дійшли висновку, що солдати РФ загострюють ситуацію навколо Авдіївки та на заході Запорізької області, оскільки насправді хочуть відтягнути ЗСУ від Роботиного.

ISW озвучив свою версію щодо причин нового загострення на фронті

Команда Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що ще 9 жовтня армія РФ розпочала локальні наступальні операції в районі Авдіївки, що на Донеччині та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

На переконання американських експертів, таким чином російські загарбники роблять все можливе, що відтіснити бійців ЗСУ від району Роботиного.

Згідно з останніми даними, армія РФ активізувала наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне – Опитне.

Ба більше, окупанти здійснювали атаки на південний захід від Оріхова на лінії П'ятихатки – Жереб'янки.

Прокремлівські пропагандисти уже почали активно поширювати фейки про те, що армія РФ просунулася на два кілометри на цій ділянці фронту.

Український Генеральний штаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку, і є відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання звіту ISW не бачив жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ вперед. Поширити

У США прогнозують провал наступу росіян біля Авдіївки

Згідно з даними іноземних експертів, оточення Авдіївки, яка, що важливо розуміти, є однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту на Донеччині, потребуватиме більше сил, ніж влада РФ наразі виділила для цього нового наступу.

Окрім того, наголошується, що активізація російських наступальних операцій у районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області.

У кожної з них є єдина мета: перешкодити українському командуванню перекинути сили на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області.