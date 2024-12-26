Американские ювелиры создали уникальное кольцо с частицей космического корабля "Аполлон-11" и лунным метеоритом.

Как выглядит необычное кольцо из частицы корабля "Аполлон-11" и лунного метеорита

Уникальное обручальное кольцо создать мастера-ювелиры Honest Hands Ring Co по заказу Джона Мессика.

Кольцо украсили:

полоской золотистой термической полиамидной ленты, которая в 1969 году совершила первое путешествие астронавтов на Луну,

лунным метеоритом.

Мы изготовляли тысячи колечков раньше, но никогда с чем-то таким редким. Это было самое стрессовое кольцо, которое мы когда-либо брали, — признается владелец ювелирной компании Бен Бонсуорт. Поделиться

Заказчик работал менеджером по планированию в астрономической компании Lockheed Martin, являющейся одним из главных подрядчиков программы NASA "Артемида".

Золотистую ленту, летавшую на Луну, приобрели на аукционе. Месик рассказал, что столько материала для обручального кольца не нужно, поэтому остаток он планирует использовать для декора своего дома.

Откуда взяли метеориты для украшения кольца

Поскольку собранные астронавтами миссии "Аполлон-11" лунные камни считаются национальным достоянием, они не могут принадлежать и использовать частные лица.

Однако другие куски Луны, падавшие на Землю в виде метеоритов, можно вполне легально приобрести.

Метеорит, который выкупил Месик, приземлился в Алжире в 2022 году.

Это все свелось к этому моменту, когда мы готовимся отрезать кусок истории НАСА и Америки. Я думаю, что это, безусловно, самая ценная вещь, которую вырезали раньше, — отметил Бонсуорт. Поделиться