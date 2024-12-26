Американские ювелиры создали уникальное кольцо с частицей космического корабля "Аполлон-11" и лунным метеоритом.
Главные тезисы
- Уникальное обручальное кольцо было создано американскими ювелирами с использованием частицы космического корабля “Аполлон-11” и лунного метеорита.
- Изготовление такого редкого кольца стало наиболее стрессовым для ювелиров из-за использования уникальных материалов.
- Поскольку владение лунными камнями ограничено, ювелиры использовали лунный метеорит, который можно законно приобрести, для украшения кольца.
- Компания Honest Hands Ring Co. специализируется на создании колец на заказ с использованием важных предметов и памятных вещей.
- Несмотря на сложности в изготовлении, окончательный результат стал удивительным сочетанием исторических материалов в уникальном обручальном кольце.
Как выглядит необычное кольцо из частицы корабля "Аполлон-11" и лунного метеорита
Уникальное обручальное кольцо создать мастера-ювелиры Honest Hands Ring Co по заказу Джона Мессика.
Кольцо украсили:
полоской золотистой термической полиамидной ленты, которая в 1969 году совершила первое путешествие астронавтов на Луну,
лунным метеоритом.
Заказчик работал менеджером по планированию в астрономической компании Lockheed Martin, являющейся одним из главных подрядчиков программы NASA "Артемида".
Золотистую ленту, летавшую на Луну, приобрели на аукционе. Месик рассказал, что столько материала для обручального кольца не нужно, поэтому остаток он планирует использовать для декора своего дома.
Откуда взяли метеориты для украшения кольца
Поскольку собранные астронавтами миссии "Аполлон-11" лунные камни считаются национальным достоянием, они не могут принадлежать и использовать частные лица.
Однако другие куски Луны, падавшие на Землю в виде метеоритов, можно вполне легально приобрести.
Метеорит, который выкупил Месик, приземлился в Алжире в 2022 году.
Команда Honest Hands Ring Co. Их специализация — кольца на заказ для клиентов со всего мира, содержащие важные предметы и памятные вещи.
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