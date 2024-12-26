У США створили каблучку з місячного метеориту
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У США створили каблучку з місячного метеориту

Каблучка з місячного каміння
Джерело:  Space

Американські ювеліри створили унікальну обручку з частинкою космічного корабля "Аполлон-11" та місячним метеоритом. 

Головні тези:

  • Ювеліри у США створили унікальну каблучку з частинкою космічного корабля “Аполлон-11” та місячним метеоритом.
  • Каблучку оздоблено золотистою термічною поліамідною стрічкою, яка літала на Місяць у 1969 році, та місячним метеоритом, який приземлився в Алжирі у 2022 році.
  • Власник ювелірної компанії підкреслив, що ця обручка була найбільш стресовою у їхній практиці через рідкісність використаних матеріалів.
  • Оскільки місячні камені вважаються національним надбанням, астронавти не можуть приватно володіти ними, але метеорити, що падають на Землю, можна законно придбати.
  • Honest Hands Ring Co. спеціалізується на створенні каблучок на замовлення з важливими предметами та пам'ятними речами для клієнтів з усього світу.

Як виглядає незвичайна каблучка з частинки корабля "Аполлон-11" та місячного метеориту

Унікальну обручку створити майстри-ювеліри Honest Hands Ring Co на замовлення Джона Месіка.

Каблучку оздобили:

  • смужкою золотистої термічної поліамідної стрічки, яка у 1969 році здійснила першу подорож астронавтів на Місяць,

  • місячним метеоритом.

Ми виготовляли тисячі каблучок раніше, але ніколи з чимось таким рідкісним. Це була найбільш стресова обручка, яку ми коли-небудь брали, — зізнається власник ювелірної компанії Бен Бонсуорт.

Замовник працював менеджером із планування в астрономічній компанії Lockheed Martin, яка є одним з головних підрядників програми NASA "Артеміда".

Золотисту стрічку, яка літала на Місяць, придбали на аукціоні. Месік розповів, що стільки матеріалу для обручки не потрібно, тому залишок він планує використати для декору свого будинку.

Звідки взяли метеорити для оздоблення каблучки

Оскільки зібрані астронавтами місії  "Аполлон-11" місячні камені вважаються національним надбанням, вони не можуть належати і використовуватись приватними особами.

Однак інші шматки Місяця, які падали на Землю у вигляді метеоритів, можна цілком легально придбати.

Той метеорит, що викупив Месік, приземлився в Алжирі у 2022 році.

Це все звелося до цього моменту, коли ми готуємося відрізати шматок історії НАСА та Америки. Я думаю, що це, безперечно, найцінніша річ, яку вирізали раніше, — зазначив Бонсуорт.

Команда Honest Hands Ring Co. налічує лише трьох осіб. Їхня спеціалізація — каблучки на замовлення для клієнтів з усього світу, які містять важливі предмети та пам'ятні речі.

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