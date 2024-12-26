Як виглядає незвичайна каблучка з частинки корабля "Аполлон-11" та місячного метеориту

Унікальну обручку створити майстри-ювеліри Honest Hands Ring Co на замовлення Джона Месіка.

Каблучку оздобили:

смужкою золотистої термічної поліамідної стрічки, яка у 1969 році здійснила першу подорож астронавтів на Місяць,

місячним метеоритом.

Ми виготовляли тисячі каблучок раніше, але ніколи з чимось таким рідкісним. Це була найбільш стресова обручка, яку ми коли-небудь брали, — зізнається власник ювелірної компанії Бен Бонсуорт. Поширити

Замовник працював менеджером із планування в астрономічній компанії Lockheed Martin, яка є одним з головних підрядників програми NASA "Артеміда".

Золотисту стрічку, яка літала на Місяць, придбали на аукціоні. Месік розповів, що стільки матеріалу для обручки не потрібно, тому залишок він планує використати для декору свого будинку.

Звідки взяли метеорити для оздоблення каблучки

Оскільки зібрані астронавтами місії "Аполлон-11" місячні камені вважаються національним надбанням, вони не можуть належати і використовуватись приватними особами.

Однак інші шматки Місяця, які падали на Землю у вигляді метеоритів, можна цілком легально придбати.

Той метеорит, що викупив Месік, приземлився в Алжирі у 2022 році.

Це все звелося до цього моменту, коли ми готуємося відрізати шматок історії НАСА та Америки. Я думаю, що це, безперечно, найцінніша річ, яку вирізали раніше, — зазначив Бонсуорт. Поширити