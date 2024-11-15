Что известно о революционном методе производства безопасной для окружающей среды горючего

Отмечается, что автомобили, работающие на дизельном топливе, вносят один из наиболее значительных вкладов в выбросы углекислого газа в атмосферу.

Так, по данным Управления энергетической информации США, на 2022 год выбросы транспортных средств на дизели в США составляли 25% всех выбросов углекислого газа и около 10% всех выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой.

Биодизель

Для решения этой проблемы ученый с факультета энергетики, экологии и химической инженерии Вашингтонского университета Джошуа Юань совместно с профессором MizzouForward по химической и биомедицинской инженерии в Университете Миссури Сьюзи Дай разработали метод с использованием электрокатализа, позволяющего превращать углекислый газ.

В частности, ученые утверждают, что их способ в 45 раз эффективнее и нуждается в 45 раз меньше земли, чем традиционное производство биодизеля на основе сои.

Эта новая идея применима в циркулярной экономике для производства горючего, химикатов, материалов и пищевых ингредиентов с отрицательным уровнем выбросов при гораздо более высокой эффективности, чем фотосинтез, и с меньшими выбросами углерода, чем в случае производства нефтехимической продукции. Мы системно подошли к решению проблем электробиопроизводства, определив метаболические и биохимические ограничения использования диатомового углерода и преодолели эти ограничения, — объясняет Джошуа Юань. Поделиться

С помощью электрокатализа можно превращать углекислый газ в биосовместимые промежуточные продукты, среди которых, в частности, ацетат и этанол.

После этого микроорганизмы превращают ромежные продукты в липиды или жирные кислоты, которые затем становятся основной для производства биодизеля.

Новый метод позволил электробиодизелю достичь эффективности превращения углекислого газа в липиды в 4,5% от солнечной энергии в молекулу, что значительно эффективнее биодизеля.

Как объясняет Джошуа Юань, фотосинтез у растений обычно составляет менее 1%, где менее 1% энергии солнечного света превращается в биомассу путем превращения CO2 в различные молекулы для роста растений.

Благодаря использованию возобновляемых ресурсов для электрокатализа, процесс электробиодизеля позволяет сократить 1,57 г углекислого газа на грамм электродизеля, произведенного из побочных продуктов биомассы, этилена и прочего, что дает потенциал для отрицательных выбросов.