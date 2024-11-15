Американские исследователи разработали революционный метод превращения углекислого газа в электробиодизель с отсутствием вредных выбросов.
Главные тезисы
- Разработанный в США метод производства электробиодизеля эффективнее традиционного производства биодизеля на основе сои в 45 раз и требует в 45 раз меньше земли.
- Электробиодизель достиг эффективности превращения углекислого газа в липиды на уровне 4,5% от солнечной энергии, существенно опережая биодизель.
- Процесс электробиодизеля позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа и обладает потенциалом для производства топлива с отрицательным уровнем выбросов.
- Автомобили, работающие на дизельном топливе, вносят значительный вклад в выбросы углекислого газа, но уникальный метод производства электробиодизеля может стать перспективным решением этой проблемы.
- Применение возобновляемых ресурсов для электрокатализа в производстве электробиодизеля является важным шагом в сохранении окружающей среды и уменьшении воздействия на изменения климата.
Что известно о революционном методе производства безопасной для окружающей среды горючего
Отмечается, что автомобили, работающие на дизельном топливе, вносят один из наиболее значительных вкладов в выбросы углекислого газа в атмосферу.
Так, по данным Управления энергетической информации США, на 2022 год выбросы транспортных средств на дизели в США составляли 25% всех выбросов углекислого газа и около 10% всех выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой.
Для решения этой проблемы ученый с факультета энергетики, экологии и химической инженерии Вашингтонского университета Джошуа Юань совместно с профессором MizzouForward по химической и биомедицинской инженерии в Университете Миссури Сьюзи Дай разработали метод с использованием электрокатализа, позволяющего превращать углекислый газ.
В частности, ученые утверждают, что их способ в 45 раз эффективнее и нуждается в 45 раз меньше земли, чем традиционное производство биодизеля на основе сои.
С помощью электрокатализа можно превращать углекислый газ в биосовместимые промежуточные продукты, среди которых, в частности, ацетат и этанол.
После этого микроорганизмы превращают ромежные продукты в липиды или жирные кислоты, которые затем становятся основной для производства биодизеля.
Новый метод позволил электробиодизелю достичь эффективности превращения углекислого газа в липиды в 4,5% от солнечной энергии в молекулу, что значительно эффективнее биодизеля.
Как объясняет Джошуа Юань, фотосинтез у растений обычно составляет менее 1%, где менее 1% энергии солнечного света превращается в биомассу путем превращения CO2 в различные молекулы для роста растений.
Благодаря использованию возобновляемых ресурсов для электрокатализа, процесс электробиодизеля позволяет сократить 1,57 г углекислого газа на грамм электродизеля, произведенного из побочных продуктов биомассы, этилена и прочего, что дает потенциал для отрицательных выбросов.
При производстве обычного дизтоплива из нефти выделяется 0,52 г углекислого газа на грамм, а при производстве биодизеля — от 2,5 до 9,9 г углекислого газа на грамм полученных липидов.
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