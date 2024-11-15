Американські дослідники розробили революційний метод перетворення вуглекислого газу на електробіодизель з відсутністю шкідливих викидів.
Головні тези:
- Розроблений у США унікальний метод виробництва електробіодизелю перетворює вуглекислий газ на паливо без шкідливих викидів.
- Нова технологія електрокаталізу є у 45 разів ефективнішою та вимагає у 45 разів менше землі, ніж традиційне виробництво біодизеля на основі сої.
- Електробіодизель дозволив досягти ефективності перетворення вуглекислого газу в ліпіди в 4,5% від сонячної енергії, що є значно ефективнішим за біодизель.
- Процес електробіодизеля дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу і має потенціал для виробництва палива, хімікатів та інших продуктів з негативним рівнем викидів.
- Використання поновлюваних ресурсів для електрокаталізу робить процес електробіодизеля важливим кроком у збереженні навколишнього середовища та зменшенні впливу на зміни клімату.
Що відомо про революційний метод виробництва безпечного для навколишнього середовища пального
Зазначається, що автівки, які працюють на дизельному паливі, роблять один з найбільш значних внесків у викиди вуглекислого газу в атмосферу.
Так, за даними Управління енергетичної інформації США, станом на 2022 рік викиди транспортних засобів на дизелі у США складали 25% всіх викидів вуглекислого газу і близько 10% всіх викидів вуглекислого газу, пов'язаних з енергетикою.
Для вирішення цієї проблеми науковець з з факультету енергетики, екології та хімічної інженерії Вашингтонського університету Джошуа Юань спільно з професоркою MizzouForward з хімічної та біомедичної інженерії в Університеті Міссурі Сьюзі Дай розробили метод з використанням електрокаталізу, який дозволяє перетворювати вуглекислий газ на біодизель.
Зокрема, вчені стверджують, що їхній спосіб у 45 разів ефективніший і потребує у 45 разів менше землі, ніж традиційне виробництво біодизеля на основі сої.
За допомогою електрокаталізу можна перетворювати вуглекислий газ на біосумісні проміжні продукти, серед яких, зокрема, ацетат та етанол.
Після цього мікроорганізми перетворюють роміжні продукти в ліпіди, або жирні кислоти, які потім стають основною для виробництва біодизеля.
Новий метод дозволив електробіодизелю досягти ефективності перетворення вуглекислого газу в ліпіди в 4,5% від сонячної енергії до молекули, що значно ефективніше за біодизель.
Як пояснює Джошуа Юань, фотосинтез у рослин зазвичай становить менше ніж 1%, де менше ніж 1% енергії сонячного світла перетворюється на біомасу шляхом перетворення CO2 у різні молекули для росту рослин.
Завдяки використанню поновлюваних ресурсів для електрокаталізу, процес електробіодизеля дає змогу скоротити 1,57 грама вуглекислого газу на грам електродизеля, виробленого з побічних продуктів біомаси, етилену та іншого, що дає потенціал для негативних викидів.
Під час виробництва звичайного дизпалива з нафти виділяється 0,52 грама вуглекислого газу на грам, а під час виробництва біодизеля — від 2,5 до 9,9 грама вуглекислого газу на грам отриманих ліпідів.
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