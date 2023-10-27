В США второй день ищут армейского резервиста, убившего 18 человек

Полиция в американском штате Мэн ищет «вооруженного и опасного» подозреваемого, обвиняемого в убийстве 18 человек во время массовой стрельбы. Он уже второй день остается на свободе.

В США ищут вооруженного стрелка

Через два дня после того, как вооруженный мужчина устроил стрельбу в боулинге и баре в городе Льюистон, у жителей призывали продолжать прятаться, поскольку власти пытались найти подозреваемого.

Власти нашли записку, оставленную подозреваемым Робертом Кардом, в которой говорилось, что он не ожидает остаться в живых, когда найдут записку.

Это сообщение похоже на предсмертную записку, поэтому розыск Карда расширили - его тело ищут в воде вблизи места, где был найден его автомобиль.

В городе стрельбы уже второй день закрыты школы и предприятия.

Manhunt continues for Maine mass shooter Robert Card.



Wednesday’s shooting rampage in Lewiston, Maine left 18 dead and 13 injured.



it is the deadliest mass shooting in the U.S. this year.



Robert Card should be considered armed and dangerous, police said. He is a certified… pic.twitter.com/u0eHt7HBe7 — Daily Loud (@DailyLoud) October 27, 2023

Что известно о стрельбе в США

25 октября 40-летний Роберт Кард открыл огонь в боулинге и баре в городе Льюистон, убив 18 человек и ранив 13 человек.

Кард является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и служит в резерве армии США. Именно поэтому его поиски могут быть затруднены.

Возможным мотивом стражи порядка считают расставание Карда со своей девушкой. Следователи предполагают, что Кард с девушкой часто посещали место стрельбы.

По данным Gun Violence Archive, стрельба в штате Мэн является крупнейшей из по крайней мере 566 массовых стрельб в США в этом году.

С 18 убитыми, она также является самой массовой по числу жертв после трагедии в Увалде, Техас, в мае 2022 года, когда там в начальной школе застрелили 21 человека.