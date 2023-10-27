В США второй день ищут армейского резервиста, убившего 18 человек
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Мир
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В США второй день ищут армейского резервиста, убившего 18 человек

Полиция
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Полиция в американском штате Мэн ищет «вооруженного и опасного» подозреваемого, обвиняемого в убийстве 18 человек во время массовой стрельбы. Он уже второй день остается на свободе.

В США ищут вооруженного стрелка

Через два дня после того, как вооруженный мужчина устроил стрельбу в боулинге и баре в городе Льюистон, у жителей призывали продолжать прятаться, поскольку власти пытались найти подозреваемого.

Власти нашли записку, оставленную подозреваемым Робертом Кардом, в которой говорилось, что он не ожидает остаться в живых, когда найдут записку.

Это сообщение похоже на предсмертную записку, поэтому розыск Карда расширили - его тело ищут в воде вблизи места, где был найден его автомобиль.

В городе стрельбы уже второй день закрыты школы и предприятия.

Что известно о стрельбе в США

25 октября 40-летний Роберт Кард открыл огонь в боулинге и баре в городе Льюистон, убив 18 человек и ранив 13 человек.

Кард является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и служит в резерве армии США. Именно поэтому его поиски могут быть затруднены.

Возможным мотивом стражи порядка считают расставание Карда со своей девушкой. Следователи предполагают, что Кард с девушкой часто посещали место стрельбы.

По данным Gun Violence Archive, стрельба в штате Мэн является крупнейшей из по крайней мере 566 массовых стрельб в США в этом году.

С 18 убитыми, она также является самой массовой по числу жертв после трагедии в Увалде, Техас, в мае 2022 года, когда там в начальной школе застрелили 21 человека.

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