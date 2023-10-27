У США другий день шукають армійського резервіста, який убив 18 людей
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У США другий день шукають армійського резервіста, який убив 18 людей

Поліція

Поліція в американському штаті Мен шукає «озброєного і небезпечного» підозрюваного, якого звинувачують у вбивстві 18 людей під час масової стрілянини. Він вже другий день залишається на свободі.

У США шукають озброєного стрілка

Через два дні після того, як озброєний чоловік влаштував стрілянину в боулінгу і барі у місті Льюїстон, у жителів закликали продовжувати ховатися, оскільки влада намагалася знайти підозрюваного.

Влада знайшла записку, залишену підозрюваним Робертом Кардом, у якій говорилося, що він не очікує залишитися живим, коли записку знайдуть.

Це повідомлення могло бути схоже на передсмертну записку, тому розшук Карда розширили - його тіло шукають у воді поблизу місця, де було знайдено його автомобіль.

У місті стрілянини вже другий день закриті школи та підприємства.

Що відомо про стрілянину в США

25 жовтня 40-річний Роберт Кард відкрив вогонь в боулінгу та барі в місті Льюїстон, вбивши 18 людей та поранивши 13.

Кард є сертифікованим інструктором із вогнепальної зброї та служить у резерві армії США. Саме через це його пошуки можуть бути ускладнені.

Можливим мотивом правоохоронці вважають розставання Карда зі своєю дівчиною. Слідчі припускають, що Кард з дівчиною часто відвідували місце стрілянини.

За даними Gun Violence Archive, стрілянина в штаті Мен є найбільшою з принаймні 566 масових стрілянин у США цього року.

З 18 убитими, вона також є найбільшою за кількістю жертв після трагедії в Увалде, Техас, в травні 2022 року, коли там в початковій школі застрелили 21 людину.

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Поліція

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