У США другий день шукають армійського резервіста, який убив 18 людей

Поліція в американському штаті Мен шукає «озброєного і небезпечного» підозрюваного, якого звинувачують у вбивстві 18 людей під час масової стрілянини. Він вже другий день залишається на свободі.

У США шукають озброєного стрілка

Через два дні після того, як озброєний чоловік влаштував стрілянину в боулінгу і барі у місті Льюїстон, у жителів закликали продовжувати ховатися, оскільки влада намагалася знайти підозрюваного.

Влада знайшла записку, залишену підозрюваним Робертом Кардом, у якій говорилося, що він не очікує залишитися живим, коли записку знайдуть.

Це повідомлення могло бути схоже на передсмертну записку, тому розшук Карда розширили - його тіло шукають у воді поблизу місця, де було знайдено його автомобіль.

У місті стрілянини вже другий день закриті школи та підприємства.

Manhunt continues for Maine mass shooter Robert Card.



Wednesday’s shooting rampage in Lewiston, Maine left 18 dead and 13 injured.



it is the deadliest mass shooting in the U.S. this year.



Robert Card should be considered armed and dangerous, police said. He is a certified… pic.twitter.com/u0eHt7HBe7 — Daily Loud (@DailyLoud) October 27, 2023

Що відомо про стрілянину в США

25 жовтня 40-річний Роберт Кард відкрив вогонь в боулінгу та барі в місті Льюїстон, вбивши 18 людей та поранивши 13.

Кард є сертифікованим інструктором із вогнепальної зброї та служить у резерві армії США. Саме через це його пошуки можуть бути ускладнені.

Можливим мотивом правоохоронці вважають розставання Карда зі своєю дівчиною. Слідчі припускають, що Кард з дівчиною часто відвідували місце стрілянини.

За даними Gun Violence Archive, стрілянина в штаті Мен є найбільшою з принаймні 566 масових стрілянин у США цього року.

З 18 убитими, вона також є найбільшою за кількістю жертв після трагедії в Увалде, Техас, в травні 2022 року, коли там в початковій школі застрелили 21 людину.