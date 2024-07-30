В отчете двухпартийной комиссии Конгресса США отмечается, что в случае войны с Китаем имеющегося количества боеприпасов может хватить на 3-4 недели боевых действий.

Что известно о неготовности США к затяжной войне

В отчете отмечается , что США остаются неготовыми к затяжной войне против Китая или России.

В частности, в выводах комиссии подчеркивается острая нехватка боеприпасов.

Члены комиссии, в состав которой вошли генерал армии в отставке, бывший конгрессмен от Демократической партии и бывший посол США, ссылаются на отчет 2022 двух аналитиков Центра национальной безопасности Америки, согласно которому, США не имеют достаточного количества оружия для отражения вероятного вторжения таких стран как Китай или Россия.

Бронетехника армии США

Подчеркивается, что дефицит сохраняется даже после увеличения США производства оружия для отправки в Украину.

В результате несекретные публичные военные игры показывают, что в конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели, - заключают авторы отчета. Поделиться

В комиссии предупредили, что ряда важных боеприпасов, в частности противокорабельных ракет, может хватить буквально на несколько дней.

При этом в отчете добавляется, что запасы боеприпасов у союзников также вызывают беспокойство.

В качестве примера они сослались на отчет 2022 года Королевского института оборонных исследований о войне в Украине.

В разгар боевых действий на Донбассе Россия использовала больше боеприпасов за два дня, чем есть на складах всей британской армии, - заключают авторы этого отчета. Поделиться

Что известно о проблемах оборонного производства в США

По выводам комиссии, производство вооружений в США находится в неудовлетворительном состоянии.

Отмечается, что оборонное производство не в состоянии удовлетворить срочные потребности даже в мирное время.

Промышленное производство США крайне неадекватно для обеспечения оборудования, технологий и боеприпасов, необходимых сегодня, не говоря уже о требованиях конфликта крупных государств, подчеркивают авторы отчета. Поделиться

Они отмечают, что США испытывают проблемы с набором военнослужащих, устаревшими процессами исследований и разработок и медленным, бюрократическим Минобороны.

Фундаментальные сдвиги в угрозах и технологиях требуют фундаментальных изменений в том, как функционирует Министерство обороны, - заключают авторы отчета. Поделиться

Представители комиссии также предлагают внесение ряда изменений в планирование обороны армией США.

Существует необходимость взаимодействия частного и государственного оборонных секторов.

В обзоре также подчеркивается, что общественность США "в значительной степени не проинформирована" об угрозах своей стране и ее союзникам, и говорится, что большинство американцев не понимают, как велика война может повлиять на каждый аспект их жизни - от водоснабжения и электроснабжения до интернета. -услуг.