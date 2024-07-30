В отчете двухпартийной комиссии Конгресса США отмечается, что в случае войны с Китаем имеющегося количества боеприпасов может хватить на 3-4 недели боевых действий.
Главные тезисы
- США испытывают критический дефицит боеприпасов для войны с Китаем и Россией, достаточный лишь на 3-4 недели боевых действий.
- Оборонное производство в США находится в неудовлетворительном состоянии, не удовлетворяя насущные потребности даже в мирное время.
- Необходимы фундаментальные изменения в Министерстве обороны для учета новых угроз и технологий, требующие немедленных действий и сотрудничества с частным сектором.
- Сообщается, что США не готовы к затяжной войне против Китая или России из-за острой нехватки боеприпасов и проблем с оборонным производством.
- Предлагается внести изменения в планирование обороны армией США и установить взаимодействие частного и государственного оборонных секторов для обеспечения адекватности боеприпасов.
Что известно о неготовности США к затяжной войне
В отчете отмечается , что США остаются неготовыми к затяжной войне против Китая или России.
В частности, в выводах комиссии подчеркивается острая нехватка боеприпасов.
Члены комиссии, в состав которой вошли генерал армии в отставке, бывший конгрессмен от Демократической партии и бывший посол США, ссылаются на отчет 2022 двух аналитиков Центра национальной безопасности Америки, согласно которому, США не имеют достаточного количества оружия для отражения вероятного вторжения таких стран как Китай или Россия.
Подчеркивается, что дефицит сохраняется даже после увеличения США производства оружия для отправки в Украину.
В комиссии предупредили, что ряда важных боеприпасов, в частности противокорабельных ракет, может хватить буквально на несколько дней.
При этом в отчете добавляется, что запасы боеприпасов у союзников также вызывают беспокойство.
В качестве примера они сослались на отчет 2022 года Королевского института оборонных исследований о войне в Украине.
Что известно о проблемах оборонного производства в США
По выводам комиссии, производство вооружений в США находится в неудовлетворительном состоянии.
Отмечается, что оборонное производство не в состоянии удовлетворить срочные потребности даже в мирное время.
Они отмечают, что США испытывают проблемы с набором военнослужащих, устаревшими процессами исследований и разработок и медленным, бюрократическим Минобороны.
Представители комиссии также предлагают внесение ряда изменений в планирование обороны армией США.
Существует необходимость взаимодействия частного и государственного оборонных секторов.
В обзоре также подчеркивается, что общественность США "в значительной степени не проинформирована" об угрозах своей стране и ее союзникам, и говорится, что большинство американцев не понимают, как велика война может повлиять на каждый аспект их жизни - от водоснабжения и электроснабжения до интернета. -услуг.
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