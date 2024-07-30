У звіті двопартійної комісії Конгресу США зазначається, що у разі війни з Китаєм наявної кількості боєприпасів може вистачити на 3-4 тижні бойових дій.
Головні тези:
- США мають критичний дефіцит боєприпасів для війни з Китаєм та Росією, що призводить до неготовності до затяжних бойових дій.
- Оборонне виробництво в США перебуває у незадовільному стані, неспроможне задовольнити нагальні потреби навіть у мирний час.
- Пропонуються зміни у плануванні оборони та співпраці приватного та державного оборонних секторів для забезпечення адекватності боєприпасів.
- Громадськість США значною мірою не інформована про загрози своїй країні та її союзникам, що потребує зміни у способі функціонування Міністерства оборони.
- Необхідні фундаментальні зміни у Міністерстві оборони для врахування нових загроз і технологій вимагають негайних дій та взаємодії з приватним сектором.
Що відомо про неготовність США до затяжної війни
У звіті зазначається, що США залишаються неготовими до затяжної війни проти Китаю чи Росії.
Зокрема, у висновках комісії підкреслюється гостра нестача боєприпасів.
Члени комісії, до складу якої увійшли генерал армії у відставці, колишній конгресмен від Демократичної партії і колишній посол США, посилаються на на звіт 2022 року двох аналітиків Центру національної безпеки Америки, відповідно до якого, США не мають достатньої кількості зброї для відбиття ймовірного вторгнення таких країн як Китай або Росія.
Підкреслюється, що дефіцит зберігається навіть після збільшення США виробництва зброї для відправки до України.
У комісії попередили, що низки важливих боєприпасів, зокрема, протикорабельних ракет, може вистачити буквально на кілька днів.
При цьому у звіті додається, що запаси боєприпасів у союзників також викликають занепокоєння.
Як приклад вони послалися на звіт 2022 року Королівського інституту оборонних досліджень про війну в Україні.
Що відомо про проблеми оборонного виробництва у США
За висновками комісії, виробництво озброєнь у США загалом перебуває у незадовільному стані.
Зазначається, що оборонне виробництво не взмозі задовільнити нагальні потреби навіть у мирний час.
Вони наголошують, що США мають проблеми із набором військовослужбовців, застарілими процесами досліджень і розробок і повільним, бюрократичним Міноборони.
Представники комісії також пропонують внесення низки змін у плануванні оборони армією США.
Зазначається, що існує необхідність взаємодії приватного та державного оборонних секторів.
В огляді також підкреслюється, що громадськість США "значною мірою не поінформована" про загрози своїй країні та її союзникам, і йдеться про те, що більшість американців не розуміють, як велика війна може вплинути на кожен аспект їхнього життя - від водопостачання та електропостачання до інтернет-послуг.
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