У звіті двопартійної комісії Конгресу США зазначається, що у разі війни з Китаєм наявної кількості боєприпасів може вистачити на 3-4 тижні бойових дій.

Що відомо про неготовність США до затяжної війни

У звіті зазначається, що США залишаються неготовими до затяжної війни проти Китаю чи Росії.

Зокрема, у висновках комісії підкреслюється гостра нестача боєприпасів.

Члени комісії, до складу якої увійшли генерал армії у відставці, колишній конгресмен від Демократичної партії і колишній посол США, посилаються на на звіт 2022 року двох аналітиків Центру національної безпеки Америки, відповідно до якого, США не мають достатньої кількості зброї для відбиття ймовірного вторгнення таких країн як Китай або Росія.

Бронетехніка армії США

Підкреслюється, що дефіцит зберігається навіть після збільшення США виробництва зброї для відправки до України.

У результаті несекретні публічні військові ігри показують, що в конфлікті з Китаєм Сполучені Штати значною мірою вичерпають свої запаси боєприпасів лише за три-чотири тижні, - роблять висновок автори звіту. Поширити

У комісії попередили, що низки важливих боєприпасів, зокрема, протикорабельних ракет, може вистачити буквально на кілька днів.

При цьому у звіті додається, що запаси боєприпасів у союзників також викликають занепокоєння.

Як приклад вони послалися на звіт 2022 року Королівського інституту оборонних досліджень про війну в Україні.

У розпал бойових дій на Донбасі Росія використала більше боєприпасів за два дні, ніж є на складах усієї британської армії, - роблять висновок автори цього звіту. Поширити

Що відомо про проблеми оборонного виробництва у США

За висновками комісії, виробництво озброєнь у США загалом перебуває у незадовільному стані.

Зазначається, що оборонне виробництво не взмозі задовільнити нагальні потреби навіть у мирний час.

Промислове виробництво США вкрай неадекватне для забезпечення обладнання, технологій і боєприпасів, необхідних сьогодні, не кажучи вже про вимоги конфлікту великих держав, - підкреслюють автори звіту. Поширити

Вони наголошують, що США мають проблеми із набором військовослужбовців, застарілими процесами досліджень і розробок і повільним, бюрократичним Міноборони.

Фундаментальні зрушення в загрозах і технологіях вимагають фундаментальних змін у тому, як функціонує Міністерство оборони, - роблять висновок автори звіту. Поширити

Представники комісії також пропонують внесення низки змін у плануванні оборони армією США.

Зазначається, що існує необхідність взаємодії приватного та державного оборонних секторів.

В огляді також підкреслюється, що громадськість США "значною мірою не поінформована" про загрози своїй країні та її союзникам, і йдеться про те, що більшість американців не розуміють, як велика війна може вплинути на кожен аспект їхнього життя - від водопостачання та електропостачання до інтернет-послуг.