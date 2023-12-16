В США заявили о производстве российской бронетехники в Кыргызстане

В Кыргызстане начали производить российскую бронетехнику

Аналитики института отмечают, что предприятие в городе Балыкчи занимается капитальным ремонтом и производством бронированных модификаций грузовых автомобилей ГАЗ-66М. По данным источников, Россия предоставляет часть комплектующих для выпуска машин. В ISW отмечают, что сборка грузовых автомобилей, вероятно, происходит на мощностях российской ремонтной базы.

В частности, министр обороны Кыргызстана Бактибек Бекболотов отчитался, что предприятие уже вышло на полную производственную мощность. При этом он не уточнил, сколько именно бронетехник уже изготовлено.

Также сообщается, что киргизские и российские военные 6 и 7 декабря этого года провели переговоры по двустороннему военному и военно-техническому сотрудничеству.

Сотрудничество РФ и Кыргызстана

В июле этого года сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Кыргызстана, чтобы заставить Бишкек прекратить торговлю с Россией подсанкционными товарами и электроникой: дронами, оптическими прицелами и деталями бомб, которые РФ использует в войне против Украины.

Общедоступные торговые документы свидетельствуют, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию вырос в 2022 году на 250% по сравнению с предыдущим годом.

Для некоторых товаров, таких как прицелы для винтовок, ранее не было сведений об экспорте в Россию.

Записи с начала этого года показывают, что киргизские компании покупали чувствительную электронику, включая специализированные полупроводники и усилители напряжения на сотни тысяч долларов, у китайских и южнокорейских компаний в феврале и марте. Согласно документам, из Кыргызстана в Россию за тот же период было экспортировано почти одинаковое количество таких же типов электроники. Поделиться

По словам американских чиновников, российские фирмы, получавшие товары, в большинстве случаев являлись известными поставщиками российской оборонной промышленности.

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне, отвечая на запрос о комментариях, заявило, что лидеры страны намерены соблюдать международные правила и бороться с контрабандой и другой незаконной торговлей.