У США заявили про виробництво російської бронетехніки у Киргизстані

У Киргизстані розпочалося виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу.

У Киргизстані почали виробляти російську бронетехніку

Аналітики інституту зазначають, що підприємство у місті Баликчі займається капітальним ремонтом та виробництвом броньованих модифікацій вантажних автомобілів ГАЗ-66М. За даними джерел, Росія надає частину комплектуючих для випуску машин. У ISW зауважують, що складання вантажних автомобілів, ймовірно, відбувається на потужностях російської ремонтної бази.

Зокрема міністр оборони Киргизстану Бактибек Бекболотов прозвітував, що підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність. При цьому він не уточнив, скільки саме бронетехніки вже виготовлено.

Також повідомляється, що киргизькі та російські військові 6 та 7 грудня цього року провели переговори щодо двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

Співпраця РФ та Киргизстану

У липні цього року повідомлялось, що Сполучені Штати планують запровадили санкції проти Киргизстану, щоб змусити Бішкек припинити торгівлю з Росією підсанкційними товарами та електронікою: дронами, оптичними прицілами та деталями до бомб, які РФ використовує у війні проти України.

Загальнодоступні торгові документи свідчать, що загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії зріс у 2022 році на 250% порівняно з попереднім роком.

Для деяких товарів, таких як приціли для гвинтівок, раніше не було відомостей про експорт до Росії.

Записи з початку цього року показують, що киргизькі компанії купували чутливу електроніку — включаючи спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги на сотні тисяч доларів — у китайських і південнокорейських компаній у лютому та березні. Згідно з документами, з Киргизстану до Росії за той самий період було експортовано майже однакову кількість таких же типів електроніки. Поширити

За словами американських посадовців, російські фірми, які отримували товари, у більшості випадків були відомими постачальниками російської оборонної промисловості.

Посольство Киргизстану у Вашингтоні, відповідаючи на запит про коментарі, заявило, що лідери країни мають намір дотримуватися міжнародних правил і боротися з контрабандою та іншою незаконною торгівлею.