Что известно разработке и использованию "капсулы смерти в Швейцарии"

Отмечается, что остановке приема заявок на лишение жизни представителями группы предшествовал предварительный арест директора группы ассистированных самоубийств Last Resort Флориана Виллета и еще несколько человек после первого применения капсулы для суицида.

Первой в капсуле смерти умерла 64-летняя гражданка США, страдавшая аутоиммунным заболеванием.

Капсула для эвтаназии Sarco

Швейцарские правоохранители отмечают, что будут держать Флориана Уиллета под охраной во время проведения досудебного расследования.

В то же время, других подозреваемых уже отпустили.

Что известно о механизме действия капсулы-смерти

Подчеркивается, что на 23 сентября этого года 371 человек подал в организацию заявку, желая совершить самоубийство.

Капсула имеет внутреннюю кнопку, которая заменяет кислород внутри на азот, убивающий человека за считанные минуты.

Представители группы ассистированных самоубийств Exit International, руководитель которой разработчик устройства, заявляют, что юристы считают их действия вполне законными.

Швейцария является одной из немногих стран в мире, где ассистирование во время самоубийства является легальным. Однако при условии, что человек покончил с жизнью без "постороннего вмешательства", а те, кто помогает ему умереть, не делают это по "корыстным мотивам".

После первого использования капсулы министерша внутренних дел Швейцарии Элизабет Бауме-Шнайдер подвергла сомнению ее моральный и правовой статусы. Также это вызвало прения среди законодателей.