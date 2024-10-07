Влада Швейцарії домоглась зупинки роботи правозахисної групи, яка володіла капсулою із позбавлення людей життя за добровільним бажанням.

Що відомо розробку та використання “капсули смерті у Швейцарії”

Зазначається, що зупинці прийому заявок на позбавлення життя представниками групи передував попередній арешт директора групи асистованих самогубств Last Resort Флоріана Віллета та ще кількох людей після першого застосування капсули для суїциду.

Першою у капсулі смерті померла 64-річна громадянка США, яка страждала на аутоімунне захворювання.

Капсула для евтаназії Sarco

Швейцарські правоохоронці зазначають, що триматимуть Флоріана Віллета під охороною на час проведення досудового розслідування.

У той же час інших підозрюваних вже відпустили.

Що відомо про механізм дії капсули-смерті

Підкреслюється, що станом на 23 вересня цього року 371 людина подала до організації заявку, бажаючи скоїти самогубство.

Капсула має внутрішню кнопку, яка замінює кисень всередині на азот, що вбиває людину за лічені хвилини.

Представники групи асистованих самогубств Exit International, керівник якої є розробником пристрою, заявляють, що юристи вважають їхні дії цілком законними.

Швейцарія є однією з небагатьох країн у світі, де асистування під час самогубства є легальним. Однак за умови, що людина покінчила з життям без "стороннього втручання", а ті, хто допомагає їй померти, не роблять це з "корисливих мотивів".

Після першого використання капсули міністерка внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Бауме-Шнайдер поставила під сумнів її моральний і правовий статуси. Також це викликало дебати серед законодавців.