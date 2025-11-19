В Тернополе достали мужчину из-под завалов разрушенного ракетой РФ дома — видео

Из-под завалов разрушенного дома в Тернополе достали мужчину.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки РФ в Тернополе разрушился дом.
- Мужчину удалось спасти из-под завалов разрушенного здания, что стало маленьким чудом в этой трагической ситуации.
- Министр Игорь Клименко заявил о продолжении операций по поиску выживших, где были обнаружены 25 погибших и около 80 раненых.
В Тернополе спасли мужчину из-под завалов
Он жив, сообщают журналисты с места происшествия. В то же время, операция по спасению 20-летнего парня продолжается.
Под завалами многоэтажного дома в Тернополе спасатели услышали 20-летнего парня и установили с ним связь.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних прав Игорь Клименко.
По словам Клименко, в настоящее время известно о 25 погибших и около 80 раненых в Тернополе, 47 человек находятся в больницах.
Клименко рассказал, что огонь буквально залил квартиры с 9-го по 1-й этаж, жильцы дома не успевали скрыться.