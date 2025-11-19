В Тернополе достали мужчину из-под завалов разрушенного ракетой РФ дома — видео

В Тернополе спасли мужчину из-под завалов

Он жив, сообщают журналисты с места происшествия. В то же время, операция по спасению 20-летнего парня продолжается.

Под завалами многоэтажного дома в Тернополе спасатели услышали 20-летнего парня и установили с ним связь.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних прав Игорь Клименко.

Полчаса назад на уровне 5-6 этажа мы услышали и установили контакт с 20-летним молодым человеком. Он зажат в бетонном "саркофаге", но он жив. И мы уверены, что тех людей, которые, дай Бог, выжили, мы их всех спасем. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

По словам Клименко, в настоящее время известно о 25 погибших и около 80 раненых в Тернополе, 47 человек находятся в больницах.

Мы находимся у дома, который имеет пять подъездов, два из них полностью выгорели. И мы можем говорить о беде, которая потрясла всю Украину — здесь сгорели заживо 19 человек, из них три ребенка 5, 7 и 16 лет. Поделиться

Клименко рассказал, что огонь буквально залил квартиры с 9-го по 1-й этаж, жильцы дома не успевали скрыться.