В Тернополе достали мужчину из-под завалов разрушенного ракетой РФ дома — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Тернополе достали мужчину из-под завалов разрушенного ракетой РФ дома — видео

Тернополь
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Из-под завалов разрушенного дома в Тернополе достали мужчину.

Главные тезисы

  • В результате ракетной атаки РФ в Тернополе разрушился дом.
  • Мужчину удалось спасти из-под завалов разрушенного здания, что стало маленьким чудом в этой трагической ситуации.
  • Министр Игорь Клименко заявил о продолжении операций по поиску выживших, где были обнаружены 25 погибших и около 80 раненых.

В Тернополе спасли мужчину из-под завалов

Он жив, сообщают журналисты с места происшествия. В то же время, операция по спасению 20-летнего парня продолжается.

Под завалами многоэтажного дома в Тернополе спасатели услышали 20-летнего парня и установили с ним связь.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних прав Игорь Клименко.

Полчаса назад на уровне 5-6 этажа мы услышали и установили контакт с 20-летним молодым человеком. Он зажат в бетонном "саркофаге", но он жив. И мы уверены, что тех людей, которые, дай Бог, выжили, мы их всех спасем.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины

По словам Клименко, в настоящее время известно о 25 погибших и около 80 раненых в Тернополе, 47 человек находятся в больницах.

Мы находимся у дома, который имеет пять подъездов, два из них полностью выгорели. И мы можем говорить о беде, которая потрясла всю Украину — здесь сгорели заживо 19 человек, из них три ребенка 5, 7 и 16 лет.

Клименко рассказал, что огонь буквально залил квартиры с 9-го по 1-й этаж, жильцы дома не успевали скрыться.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?