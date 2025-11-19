У Тернополі дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого ракетою РФ будинку — відео

З-під завалів зруйнованого будинку у Тернополі дістали чоловіка.
Головні тези:
- У Тернополі сталася пожежа після ракетоної атаки РФ, внаслідок якої зруйновано будинок. Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів.
- 25 загиблих і близько 80 поранених підтверджено. Ситуація вимагає негайних дій та допомоги постраждалим.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про продовження операцій з пошуку тих, що вижили.
У Тернополі врятували чоловіка з-під завалів
Він живий, повідомляють журналісти з місця події. Водночас операція з порятунку 20-річного хлопця триває.
Під завалами багатоповерхового будинку у Тернополі рятувальники почули 20-річного хлопця і встановили з ним зв'язок.
Про це в етері телемарафону заявив міністр внутрішніх прав Ігор Клименко.
За словами Клименка, наразі відомо про 25 загиблих і близько 80 поранених у Тернополі, 47 осіб перебувають у лікарнях.
Клименко розповів, що вогонь буквально залив квартири з 9-го по 1-й поверх, мешканці будинку не встигали втекти.