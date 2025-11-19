У Тернополі дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого ракетою РФ будинку — відео
Тернопіль
Джерело:  online.ua

З-під завалів зруйнованого будинку у Тернополі дістали чоловіка.

У Тернополі врятували чоловіка з-під завалів

Він живий, повідомляють журналісти з місця події. Водночас операція з порятунку 20-річного хлопця триває.

Під завалами багатоповерхового будинку у Тернополі рятувальники почули 20-річного хлопця і встановили з ним зв'язок.

Про це в етері телемарафону заявив міністр внутрішніх прав Ігор Клименко.

Пів години тому на рівні 5-6 поверху ми почули і встановили контакт з 20-річною молодою людиною. Він затиснений в бетонному "саркофазі", але він живий. І ми впевнені, що тих людей, які, дай Бог, вижили, ми їх усіх врятуємо.

За словами Клименка, наразі відомо про 25 загиблих і близько 80 поранених у Тернополі, 47 осіб перебувають у лікарнях.

Ми знаходимося біля будинку, який має п'ять під'їздів, два з них повністю вигоріли. І ми можемо говорити про біду, яка потрясла всю Україну, — тут згоріли живцем 19 людей, із них три дитини 5, 7 та 16 років.

Клименко розповів, що вогонь буквально залив квартири з 9-го по 1-й поверх, мешканці будинку не встигали втекти.

