В Турции успешно испытали новую модель дрона Bayraktar — видео

Беспилотник Bayraktar TB3 PT-2 в Турции совершил первый полет. В дальнейшем дрон будет использоваться для запуска с кораблей с короткой взлетной полосой.

Bayraktar TB3 успешно опробовали в Турции

Bayraktar TB3 прошел успешное испытание.

Об этом в соцсети X сообщил технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар.

Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️🚀



✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6BMBkTquBT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024

Золотой век турецкой авиации. Первый полет Bayraktar TB3 PT-2. Первое лётное испытание второго прототипа. Сельчук Байрактор Директор турецкой компании Baykar

В видеоролике, обнародованном Сельчуком Байрактаром видно, что полет был совершен со взлетной полосы аэродрома. Но в общем, Bayraktar TB3 PT-2 станет боевым беспилотным летательным аппаратом со способностью взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой, таких как TCG Anadolu, и с конструкцией крыла, способного к сборке.

В ноябре 2023 г. Сельчук Байрактар информировал, что модель беспилотника Bayraktar TB3 прошла 4-часовое летное испытание. Этот дрон также способен совершать взлет и посадку на авианосце с короткой взлетно-посадочной полосой.

Строительство завода Baykar в Украине

19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина готовит соглашение с Турцией, которое позволит строительство завода беспилотников Bayraktar.

В августе стало известно, что турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты, включая ударный Bayraktar TB2, уже зарегистрировалась в Украине и приобрела участок для строительства завода. Поделиться

В октябре сообщалось, что Baykar планирует завершить строительство завода в Украине через два года.

В июне 2023 года компания Baykar получила от властей Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

6 февраля 2024 года сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будут производить модели беспилотников TB2 или TB3. На производстве будут работать около 500 человек.