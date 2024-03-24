В Турции успешно испытали новую модель дрона Bayraktar — видео

Беспилотник Bayraktar TB3 PT-2 в Турции совершил первый полет. В дальнейшем дрон будет использоваться для запуска с кораблей с короткой взлетной полосой.
Bayraktar TB3 успешно опробовали в Турции
Bayraktar TB3 прошел успешное испытание.
Об этом в соцсети X сообщил технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар.
В видеоролике, обнародованном Сельчуком Байрактаром видно, что полет был совершен со взлетной полосы аэродрома. Но в общем, Bayraktar TB3 PT-2 станет боевым беспилотным летательным аппаратом со способностью взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой, таких как TCG Anadolu, и с конструкцией крыла, способного к сборке.
В ноябре 2023 г. Сельчук Байрактар информировал, что модель беспилотника Bayraktar TB3 прошла 4-часовое летное испытание. Этот дрон также способен совершать взлет и посадку на авианосце с короткой взлетно-посадочной полосой.
Строительство завода Baykar в Украине
19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина готовит соглашение с Турцией, которое позволит строительство завода беспилотников Bayraktar.
В октябре сообщалось, что Baykar планирует завершить строительство завода в Украине через два года.
В июне 2023 года компания Baykar получила от властей Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
6 февраля 2024 года сообщалось, что турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будут производить модели беспилотников TB2 или TB3. На производстве будут работать около 500 человек.
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