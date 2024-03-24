У Туреччині успішно випробували нову модель дрона Bayraktar — відео

Безпілотник Bayraktar TB3 PT-2 у Туреччині здійснив перший політ. Надалі дрон буде використовуватися для запуску з кораблів з короткою злітною смугою.
Bayraktar TB3 успішно випробували у Туреччині
Bayraktar TB3 пройшов випробування.
Про це у соцмережі X повідомив технічний директор турецької компанії Baykar Сельчук Байрактар.
У відеоролику, який оприлюднив Сельчук Байрактар видно, що політ було здійснено зі злітної смуги аеродрому. Але загалом Bayraktar TB3 PT-2 стане бойовим безпілотним літальним апаратом зі здатністю злітати та приземлятися з кораблів із короткою злітною смугою, таких як TCG Anadolu, та з конструкцією крила, здатного до складання.
У листопаді 2023 року Сельчук Байрактар інформував, що модель безпілотника Bayraktar TB3 пройшла 4-годинне льотне випробування. Цей дрон також здатний здійснювати зліт і посадку на авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою.
Будівництво заводу Baykar в Україні
19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.
У жовтні повідомлялося, що Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні через два роки.
У червні 2023 року компанія Baykar отримала від влади Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
6 лютого 2024 року повідомлялось, що турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де виготовлятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3. На виробництві працюватиме близько 500 людей.
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