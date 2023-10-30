В Украине начали производить макеты HIMARS — какая цель

Компания "Метинвест" уже больше года производит для ВСУ макеты оружия. Внешне они максимально приближены к оригиналам и нужны, чтобы вызвать огонь на себя вместо настоящей техники.
"Метинвест" начал производить макеты HIMARS для заблуждения врага
наиболее востребованы на передовой – копии советских гаубиц и РЛС. Но по заказу военных производят и псевдо-HIMARS – американскую реактивную систему залпового огня.
Он признался, что прямо сейчас на фронте есть несколько экземпляров макетов HIMARS, которые невозможно на расстоянии отличить от настоящих. Дело в том, что макет от "Метинвеста" – не просто декорация, а действующий механизм.
Он также признался, что места производства макетов содержатся в секрете и вынесены за пределы предприятий компании, чтобы сохранить максимальную секретность и обезопасить работников.
Что известно о компании "Метинвест"
С начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 млрд. гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова.
Также компания приступила к производству противоминных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории и обеспечения жизни бойцов.
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