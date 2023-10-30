В Україні почали виробляти макети HIMARS — яка мета

Компанія "Метінвест" вже понад рік виробляє для ЗСУ макети зброї. Зовні вони максимально наближені до оригіналів, і потрібні, щоб викликати вогонь на себе замість справжньої техніки.

"Метінвест" почав виробляти макети HIMARS для омани ворога

найбільш затребувані на передовій - копії радянських гаубиць та РЛС. Але на замовлення військових виробляють і псевдо-HIMARS - американську реактивну систему залпового вогню.

До нас звернулися військові. Прийшли і запитали, чи можна зробити макети, які допоможуть нам вводити в оману ворога, або робити фальшпозиції. Зараз наше основне виробництво - це радянські гаубиці Д-20, Д-30 та американські зразки гаубиць М777. Також декілька видів радіолокаційних станцій та РЕБів, - згадав Мироненко про початок виробництва макетів. Поширити

Він зізнався, що прямо зараз на фронті є кілька екземплярів макетів HIMARS, які неможливо на відстані відрізнити від справжніх. Річ у тому, що макет від "Метінвесту" - не просто декорація, а діючий механізм.

Наші макети навіть рухаються і змінюють позиції. І вони виглядають, як справжні автомобілі, виконують свою функцію, - каже Мироненко. Поширити

Він також зізнався, що місця виробництва макетів тримаються в секреті та винесені за межі підприємств компанії, щоб зберегти максимальну секретність та убезпечити працівників.

Що відомо про компанію "Метінвест"

Від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 млрд гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.

Також компанія розпочала виробництво протимінних тралів для військової техніки ЗСУ: вони встановлюються на танки і використовуються для розмінування території, та убезпечення життя бійців.