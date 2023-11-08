В Украине не отменили поступление на вечернюю и заочную формы обучения в 2024 году
Категория
Украина
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В Украине не отменили поступление на вечернюю и заочную формы обучения в 2024 году

Университет
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8 ноября Верховная Рада приняла законопроект о регулировании поступления в заведения высшего образования в 2023 году. Им не отменяется поступление на вечернюю и заочную форму обучения.

Отмены заочной и вечерней формы обучения не будет

Обновлено: Заочную форму обучения в вузах со следующего года не отменяли. Из документа законопроекта были изъяты нормы об отмене вступления на вечернюю и заочную формы образования

Законопроект №10092 регулирует поступление в заведения высшего образования в 2024 году.

За соответствующий закон проголосовали 285 народных депутатов.

Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является обеспечение организации вступительной кампании 2024 в особом порядке, учитывая военное положение.

Нововведения во вступлении в ЗВО

Кроме того, в 2024 году предлагают не проводить набор на младшего бакалавра с целью оптимизации и с учетом перспектив развития междисциплинарных образовательных программ.

Отбор на обучение будет осуществляться по результатам ВНО 2021 и/или вступительных экзаменов 2022-2024 года, проведенных с использованием организационно-технологических процессов ВНО и творческого конкурса.

Вступительные испытания включают украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература), дополнительно может использоваться единое профессиональное вступительное испытание по экономике и управлению или аграрным наукам.

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