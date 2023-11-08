В Україні не скасували вступ на вечірню та заочну форми навчання у 2024 році

8 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт про регулювання вступу до закладів вищої освіти у 2023 році. Ним не скасовується вступ на вечірню та заочну форму навчання.

Скасування заочної та вечірньої форми навчання не буде

Оновлено: Заочну форми навчання у вишах з наступного року не скасовували. З документа законопроєкту були вилучені норми про скасування вступу на вечірню і заочну форми освіти.

Законопроєкт №10092 регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році.

За відповідний закон проголосували 285 народних депутатів.

Метою законопроєкту, як вказано у пояснювальній записці, є забезпечення організації вступної кампанії 2024 року в особливому порядку, враховуючи воєнний стан.

Нововведення у вступі до ЗВО

Окрім цього у 2024 році пропонують не проводити набір на молодшого бакалавра з з метою оптимізації та з урахуванням перспектив розвитку міждисциплінарних освітніх програм.

Відбір на навчання буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО та творчого конкурсу.

Вступні випробування включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література), додатково може використовуватись єдине фахове вступне випробування з економіки та управління або аграрних наук.