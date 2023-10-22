В Украине первый е-рецепт у врача пациент уже может получить дистанционно

Даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без личного приема пациента.
Первый е-рецепт для пациента может быть дистанционным
В Украине упростили получение первого электронного рецепта. Теперь для этого идти к врачу не обязательно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве напоминают, что ранее пациент мог получить первый электронный рецепт без визита к врачу только при острых или хронических заболеваниях. Во всех остальных случаях он должен был обязательно приходить на прием к врачу.
В своем решении врач должен учитывать полученные данные о состоянии пациента, жалобах, а также информацию по учетной медицинской документации.
Электронные рецепты будут действительны дольше
Срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, увеличился на 60 дней.
Теперь е-рецепты будут действительны в течение 90 дней. Раньше этот срок составлял 30 дней.
В то же время срок действия е-рецептов на наркотические препараты остается таким же – 10 дней.
Электронные рецепты на лекарства, подлежащие реимбурсации (возмещению стоимости) или отпускаемые на льготных условиях, и экстемпоральные лекарственные средства (изготовленные в аптеке) будут действовать также без изменений – в течение 30 дней.
Как отмечают в Минздраве, погасить электронный рецепт можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения.
Узнать, где конкретно, можно по электронной карте мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту по ссылке .
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