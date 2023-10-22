В Украине первый е-рецепт у врача пациент уже может получить дистанционно

Даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без личного приема пациента.

Первый е-рецепт для пациента может быть дистанционным

В Украине упростили получение первого электронного рецепта. Теперь для этого идти к врачу не обязательно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напоминают, что ранее пациент мог получить первый электронный рецепт без визита к врачу только при острых или хронических заболеваниях. Во всех остальных случаях он должен был обязательно приходить на прием к врачу.

Теперь же это требование не обязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента, – уточняют в ведомстве. Поделиться

В своем решении врач должен учитывать полученные данные о состоянии пациента, жалобах, а также информацию по учетной медицинской документации.

Электронные рецепты будут действительны дольше

Срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, увеличился на 60 дней.

Теперь е-рецепты будут действительны в течение 90 дней. Раньше этот срок составлял 30 дней.

Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, выписанный на курс лечения до 90 дней, – отметили в Минздраве. Поделиться

В то же время срок действия е-рецептов на наркотические препараты остается таким же – 10 дней.

Электронные рецепты на лекарства, подлежащие реимбурсации (возмещению стоимости) или отпускаемые на льготных условиях, и экстемпоральные лекарственные средства (изготовленные в аптеке) будут действовать также без изменений – в течение 30 дней.

Как отмечают в Минздраве, погасить электронный рецепт можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения.

Узнать, где конкретно, можно по электронной карте мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту по ссылке .