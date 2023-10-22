В Україні перший е-рецепт у лікаря пацієнт вже може отримати дистанційно

Навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписку електронного рецепту на ліки без проведення особистого прийому пацієнта.

Перший е-рецепт для пацієнта може бути дистанційним

В Україні спростили отримання першого електронного рецепту. Тепер для цього йти до лікаря необов'язково.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві нагадують, що раніше пацієнт міг отримати перший електронний рецепт без візиту до лікаря лише у разі гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він мав обов'язково приходити на прийом до лікаря.

Тепер же ця вимога не є обов'язковою. Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписку електронного рецепту на ліки без проведення особистого прийому пацієнта, – уточнюють у відомстві. Поширити

У своєму рішенні лікар повинен враховувати отримані дані про стан пацієнта, скарги, а також інформацію з облікової медичної документації.

Електронні рецепти будуть дійсними довше

Термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, збільшився на 60 днів.

Відтепер е-рецепти будуть дійсними протягом 90 днів. Раніше цей строк складав 30 днів.

Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів, – зазначили у МОЗ. Поширити

Водночас термін дії е-рецептів на наркотичні препарати залишається таким самим – 10 днів.

Електронні рецепти на ліки, котрі підлягають реімбурсації (відшкодуванню вартості) або відпускаються на пільгових умовах, та екстемпоральні лікарські засоби (виготовлені в аптеці) діятимуть також без змін – протягом 30 днів.

Як зауважують у МОЗ, погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

Дізнатися, де конкретно, можна по електронній карті місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом за посиланням.