В Украине повысят акцизы и военный сбор
Категория
Экономика
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В Украине повысят акцизы и военный сбор

налоги
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Источник:  Интерфакс-Украина

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 г. предусматривает меры по увеличению поступлений от военного сбора, акцизов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль АЗС.

Что известно о повышении налогов в Украине

Предложения включают минимальные повышения ставок – преимущественно на уровень от 0,1 до 1,5%, уверяют в Минфине.

Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году как минимум 0,5% ВВП, или 44,2 млрд грн, что требуется обязательствами Украины перед МВФ.

В Минфине отметили, что еще в декабре 2023 года представители власти Украины и эксперты МВФ сформировали рабочую группу для разработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году.

Изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц – плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп.

Дополнительный военный сбор коснется покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, продавцов недвижимости, розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней, а также операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги. мобильной связи.

Предложения также предусматривают приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом. , – сообщили в Минфине.

Ожидается, что до конца первого квартала 2024 года соответствующие законопроекты будут представлены на рассмотрение Кабинета Министров и будут рассмотрены Верховной Радой.

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