В Украине могут повысить налоги при неполучении помощи от США — Bloomberg
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине могут повысить налоги при неполучении помощи от США — Bloomberg

Деньги
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Источник:  Bloomberg

Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована.

По какому плану Украина может повысить налоги

Этот план включает три ключевых элемента:

  • расширение продаж внутренних облигаций

  • повышение налогов

  • сокращение расходов

По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.

Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и Национальный банк считают, что существует риск того, что совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату кредита без фискального плана, если средства США все еще будут заблокированы. По программе МВФ Киев в этом году должен получить 5,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что основным источником средств для американского замещения является расширение внутренних государственных заимствований. У украинских банков высокий уровень ликвидности, и правительство ожидает, что они продолжат инвестировать средства в высокодоходные государственные облигации.

Это может принести не менее 5 миллиардов долларов доходов в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.

Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай, если иностранная помощь будет прервана, заявили в НБУ в комментарии Bloomberg. Нацбанк по-прежнему ожидает, что помощь возобновится "в ближайшие месяцы", и МВФ разделяет это мнение, говорится в заявлении.

Мероприятия, предусмотренные Планом Б, сейчас обсуждаются и будут потенциально включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию, — заявили в НБУ, добавив, что ожидают успеха будущего пересмотра программы МВФ.

Что известно о помощи США Украине

8 февраля Сенат США шагнул к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня. Законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку усилий по противостоянию агрессии РФ.

Кроме того, 1 февраля лидеры ЕС достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в 50 миллиардов евро.

Впрочем, глава бюджетного комитета Европейского парламента Иоганн ван Овертвельдт считает, что одобренная помощь ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро недостаточна.

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