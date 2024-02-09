В Украине могут повысить налоги при неполучении помощи от США — Bloomberg

Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована.
По какому плану Украина может повысить налоги
Этот план включает три ключевых элемента:
расширение продаж внутренних облигаций
повышение налогов
сокращение расходов
По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.
Агентство пишет, что основным источником средств для американского замещения является расширение внутренних государственных заимствований. У украинских банков высокий уровень ликвидности, и правительство ожидает, что они продолжат инвестировать средства в высокодоходные государственные облигации.
Это может принести не менее 5 миллиардов долларов доходов в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.
Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай, если иностранная помощь будет прервана, заявили в НБУ в комментарии Bloomberg. Нацбанк по-прежнему ожидает, что помощь возобновится "в ближайшие месяцы", и МВФ разделяет это мнение, говорится в заявлении.
Мероприятия, предусмотренные Планом Б, сейчас обсуждаются и будут потенциально включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию, — заявили в НБУ, добавив, что ожидают успеха будущего пересмотра программы МВФ.
Что известно о помощи США Украине
8 февраля Сенат США шагнул к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня. Законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины в поддержку усилий по противостоянию агрессии РФ.
Кроме того, 1 февраля лидеры ЕС достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в 50 миллиардов евро.
Впрочем, глава бюджетного комитета Европейского парламента Иоганн ван Овертвельдт считает, что одобренная помощь ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро недостаточна.
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