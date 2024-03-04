В Україні підвищать акцизи та військовий збір

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету України на 2024 рік передбачає заходи зі збільшення надходжень від військового збору, акцизів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток АЗС.

Що відомо про підвищення податків в Україні

Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок – переважно на рівень від 0,1% до 1,5%, запевняють в Мінфіні.

Ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн, що вимагається зобов'язаннями України перед МВФ.

У Мінфіні зазначили, що ще в грудні 2023 року представники влади України та експерти МВФ сформували робочу групу для напрацювання пропозицій щодо короткострокових заходів із підвищення доходів у 2024 році.

Зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Додатковий військовий збір торкнеться покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі, – повідомили в Мінфіні. Поширити

Очікується, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабінету Міністрів і їх розгляне Верховна Рада.