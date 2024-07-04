В Украине стремительно сокращается количество ФЛП — известна причина

В Украине стремительно сокращается количество предпринимателей, а также продолжается тенденция сокращения количества зарегистрированных компаний.

Закрытие ФЛПов в Украине выросло на 54%

По подсчетам экспертов YouControl, закрытие ФЛПов в Украине выросло на 54%, а компаний — на 15%.

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Прирост закрытия ФЛП составил 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний — за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий, — отмечают аналитики YouControl. Поделиться

В Украине стремительно сокращается количество ФЛПов

Где закрывали больше всего ФЛПов

Лидером среди регионов, где зарегистрировано закрытие наибольшего количества физических лиц предпринимателей, Киев. Там закрыто более 12 000 ФЛП. В других регионах количество закрытия физических лиц-предпринимателей на порядок меньше:

Харьков — 5,3 тысячи;

Одесса — 3,8 тысячи;

Днепр — 3,3 тысячи;

Львов — 2,8 тысячи.

В разрезе общин лидерами с наибольшим количеством ФЛП являются Криворожская (Днепропетровская область) — 1,4 тысячи, Кременчугская (Полтавская область) — 780 и Белоцерковская (Киевская область) — почти 600.