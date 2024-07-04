В Украине стремительно сокращается количество ФЛП — известна причина
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В Украине стремительно сокращается количество ФЛП — известна причина

В Украине стремительно сокращается количество ФЛП
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Источник:  YouControl

В Украине стремительно сокращается количество предпринимателей, а также продолжается тенденция сокращения количества зарегистрированных компаний.

Главные тезисы

  • По подсчетам экспертов YouControl, в Украине стремительно сокращается количество ФЛПов и зарегистрированных компаний.
  • За первое полугодие 2024 года в Украине было закрыто почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в предыдущем периоде.
  • Лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев, где было закрыто более 12 000 предпринимателей.
  • Другие регионы, такие как Харьков, Одесса, Днепр, Львов также отметились сокращением количества ФЛПов.
  • Основные причины стремительного сокращения количества ФЛП в Украине нуждаются в дальнейшем исследовании и внимании со стороны правительства и бизнес-сообщества.

Закрытие ФЛПов в Украине выросло на 54%

По подсчетам экспертов YouControl, закрытие ФЛПов в Украине выросло на 54%, а компаний — на 15%.

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Прирост закрытия ФЛП составил 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний — за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий, — отмечают аналитики YouControl.

В Украине стремительно сокращается количество ФЛПов

Где закрывали больше всего ФЛПов

Лидером среди регионов, где зарегистрировано закрытие наибольшего количества физических лиц предпринимателей, Киев. Там закрыто более 12 000 ФЛП. В других регионах количество закрытия физических лиц-предпринимателей на порядок меньше:

  • Харьков — 5,3 тысячи;

  • Одесса — 3,8 тысячи;

  • Днепр — 3,3 тысячи;

  • Львов — 2,8 тысячи.

В разрезе общин лидерами с наибольшим количеством ФЛП являются Криворожская (Днепропетровская область) — 1,4 тысячи, Кременчугская (Полтавская область) — 780 и Белоцерковская (Киевская область) — почти 600.

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