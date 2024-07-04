В Украине стремительно сокращается количество ФЛП — известна причина

В Украине стремительно сокращается количество предпринимателей, а также продолжается тенденция сокращения количества зарегистрированных компаний.
Главные тезисы
- По подсчетам экспертов YouControl, в Украине стремительно сокращается количество ФЛПов и зарегистрированных компаний.
- За первое полугодие 2024 года в Украине было закрыто почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в предыдущем периоде.
- Лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев, где было закрыто более 12 000 предпринимателей.
- Другие регионы, такие как Харьков, Одесса, Днепр, Львов также отметились сокращением количества ФЛПов.
- Основные причины стремительного сокращения количества ФЛП в Украине нуждаются в дальнейшем исследовании и внимании со стороны правительства и бизнес-сообщества.
Закрытие ФЛПов в Украине выросло на 54%
По подсчетам экспертов YouControl, закрытие ФЛПов в Украине выросло на 54%, а компаний — на 15%.
Где закрывали больше всего ФЛПов
Лидером среди регионов, где зарегистрировано закрытие наибольшего количества физических лиц предпринимателей, Киев. Там закрыто более 12 000 ФЛП. В других регионах количество закрытия физических лиц-предпринимателей на порядок меньше:
Харьков — 5,3 тысячи;
Одесса — 3,8 тысячи;
Днепр — 3,3 тысячи;
Львов — 2,8 тысячи.
В разрезе общин лидерами с наибольшим количеством ФЛП являются Криворожская (Днепропетровская область) — 1,4 тысячи, Кременчугская (Полтавская область) — 780 и Белоцерковская (Киевская область) — почти 600.
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