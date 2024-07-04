В Україні стрімко скорочується кількість ФОПів — відома причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні стрімко скорочується кількість ФОПів — відома причина

В Україні стрімко скорочується кількість ФОПів
Джерело:  YouControl

В Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців, а також продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній. 

Головні тези:

  • За підрахунками експертів YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість ФОПів та зареєстрованих компаній.
  • За перше півріччя 2024 року в Україні було закрито майже 92 тисячі ФОПів, що є на 54% більше, ніж у попередньому періоді.
  • Лідером за кількістю закритих ФОПів є Київ, де було закрито понад 12 000 підприємців.
  • Інші регіони, такі як Харків, Одеса, Дніпро, Львів, також відзначилися скороченням кількості ФОПів.
  • Основні причини стрімкого скорочення кількості ФОПів в Україні потребують подальшого дослідження та уваги з боку уряду та бізнес-спільноти.

Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%

За підрахунками експертів YouControl, закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній — на 15%.

За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів. Приріст закриття ФОПів склав 54% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній — за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств, — зазначають аналітики YouControl.

В Україні стрімко скорочується кількість ФОПів

Де закривали найбільше ФОПів

Лідером серед регіонів, де зареєстровано закриття найбільшої кількості фізичних осіб підприємців, є Київ. Там закрито понад 12 000 ФОП. В інших регіонах кількість закриття фізичних осіб-підприємців на порядок менша:

  • Харків — 5,3 тисячі;

  • Одеса — 3,8 тисячі;

  • Дніпро — 3,3 тисячі;

  • Львів — 2,8 тисячі.

У розрізі громад лідерами з найбільшою кількістю ФОП є Криворізька (Дніпропетровська область) — 1,4 тисячі, Кременчуцька (Полтавська область) — 780 та Білоцерківська (Київська область) — майже 600.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Рада скасувала пільги для ФОПів з 1 липня
Рада скасувала пільги для ФОПів з 1 липня
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Рада скасувала 2% податку для ФОПів
Рада скасувала 2% податку для ФОПів
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українки відкрили рекордну кількість ФОПів у 2024 році
ФОП

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?