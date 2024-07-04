В Україні стрімко скорочується кількість ФОПів — відома причина

В Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців, а також продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній.
Головні тези:
- За підрахунками експертів YouControl, в Україні стрімко скорочується кількість ФОПів та зареєстрованих компаній.
- За перше півріччя 2024 року в Україні було закрито майже 92 тисячі ФОПів, що є на 54% більше, ніж у попередньому періоді.
- Лідером за кількістю закритих ФОПів є Київ, де було закрито понад 12 000 підприємців.
- Інші регіони, такі як Харків, Одеса, Дніпро, Львів, також відзначилися скороченням кількості ФОПів.
- Основні причини стрімкого скорочення кількості ФОПів в Україні потребують подальшого дослідження та уваги з боку уряду та бізнес-спільноти.
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%
За підрахунками експертів YouControl, закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній — на 15%.
Де закривали найбільше ФОПів
Лідером серед регіонів, де зареєстровано закриття найбільшої кількості фізичних осіб підприємців, є Київ. Там закрито понад 12 000 ФОП. В інших регіонах кількість закриття фізичних осіб-підприємців на порядок менша:
Харків — 5,3 тисячі;
Одеса — 3,8 тисячі;
Дніпро — 3,3 тисячі;
Львів — 2,8 тисячі.
У розрізі громад лідерами з найбільшою кількістю ФОП є Криворізька (Дніпропетровська область) — 1,4 тисячі, Кременчуцька (Полтавська область) — 780 та Білоцерківська (Київська область) — майже 600.
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