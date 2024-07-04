В Україні стрімко скорочується кількість ФОПів — відома причина

В Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців, а також продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній.

Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%

За підрахунками експертів YouControl, закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній — на 15%.

За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів. Приріст закриття ФОПів склав 54% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній — за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств, — зазначають аналітики YouControl. Поширити

В Україні стрімко скорочується кількість ФОПів

Де закривали найбільше ФОПів

Лідером серед регіонів, де зареєстровано закриття найбільшої кількості фізичних осіб підприємців, є Київ. Там закрито понад 12 000 ФОП. В інших регіонах кількість закриття фізичних осіб-підприємців на порядок менша:

Харків — 5,3 тисячі;

Одеса — 3,8 тисячі;

Дніпро — 3,3 тисячі;

Львів — 2,8 тисячі.

У розрізі громад лідерами з найбільшою кількістю ФОП є Криворізька (Дніпропетровська область) — 1,4 тисячі, Кременчуцька (Полтавська область) — 780 та Білоцерківська (Київська область) — майже 600.