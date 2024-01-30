В Украине хотят разрешить мобилизацию правоохранителей и чиновников

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду новый законопроект, касающийся мобилизации. В нем предлагается разрешить призыв на военную службу чиновников и правоохранителей.

В законопроекте о мобилизации говорится о госслужащих и полицейских

Новые категории мобилизованных появились в законопроекте, который подал Правительство в ВР.

Об этом сообщается в соответствующем проекте закона.

В частности, предлагается установить "учет" для всех. Речь идет о том, чтобы отменить право на отсрочку для государственных служащих.

Под мобилизацию могут оказаться работники Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, прокуратуры, НАБУ, Службы судебной охраны и Нацполиции.

Государственные служащие бронируются как все. Категория "Б" и "В" - 50% военнообязанных в каждом органе, – сказано в тексте. Поделиться

В то же время главы городских и поселковых, территориальных громад будут иметь бронирование от военной службы. А вот военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления, также будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

Мобилизация в Украине: что известно

Сегодня Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тыс украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

В то же время глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что в случае мобилизации полицейских может возникнуть проблема с криминогенной ситуацией в стране. Впрочем, в Нацполиции готовы к такому решению.