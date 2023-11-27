В Украину вернули "Скифское золото" – фото

Артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину.

"Скифское золото" наконец-то дома

"Скифское золото" было возвращено после десяти лет судебных процессов в Нидерландах.

Музей Алларда Пирсона передал экспонаты в Национальный музей истории Украины, где они будут храниться до деоккупации Крыма.

В настоящее время специалисты обследуют положение этих вещей. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

В ходе юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть, – отметил генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук. Поделиться

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что приступила к таможенному оформлению "скифского золота" и поделилась видео с тем, как его грузовиком завозят на территорию Киево-Печерской Лавры.

🇺🇦🛃 Митниця розпочала митне оформлення «Скіфського золота»



Наразі вантажівка з 2,7 т культурних цінностей, відомих під назвою «Скіфське золото» вʼїхала на територію Києво-Печерської Лаври, де в Скарбниці Національного музею України митники зроблять ідентифікацію скарбів pic.twitter.com/6WWKGxyNlb — Державна митна служба України (@UkraineCustoms) November 27, 2023

Что известно о "скифском золоте"

В начале 2014 года коллекцию "Скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть принадлежащей крымским музеям коллекции после оккупации заявила свои права РФ. Украина со своей стороны заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем и должна быть передана непосредственно Украине.

В декабре 2016 Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе прошлого года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.