До України повернули "Скіфське золото" — фото

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України.

“Скіфське золото” нарешті вдома

"Скіфське золото" повернули після десяти років судових процесів в Нідерландах.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити, – відзначив Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук Поширити

Державна митна служба України повідомила, що розпочала митне оформлення "скіфського золота" та поділилася відео з тим, як його вантажівкою завозять на територію Києво-Печерської Лаври.

🇺🇦🛃 Митниця розпочала митне оформлення «Скіфського золота»



Наразі вантажівка з 2,7 т культурних цінностей, відомих під назвою «Скіфське золото» вʼїхала на територію Києво-Печерської Лаври, де в Скарбниці Національного музею України митники зроблять ідентифікацію скарбів pic.twitter.com/6WWKGxyNlb — Державна митна служба України (@UkraineCustoms) November 27, 2023

Що відомо про "скіфське золото"

На початку 2014 року колекцію "Скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму РФ, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні минулого року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

Однак, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.