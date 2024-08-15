В ВОЗ бьют тревогу из-за стремительного распространения обезьяньей оспы в Африке
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В ВОЗ бьют тревогу из-за стремительного распространения обезьяньей оспы в Африке

ВОЗ
Вирус оспы обезьян
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По результатам совещания Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ было принято решение о признании вспышки вируса оспы обезьян mpox в Конго и других странах Африки чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

Главные тезисы

  • ВОЗ признала вспышку обезьяньей оспы в Африке угрозой мирового масштаба.
  • Увеличение количества случаев вируса оспы обезьян и летальных исходов вызывает серьезные опасения.
  • Вакцинация считается эффективным методом борьбы с вирусом обезьяньей оспы.
  • Международное сообщество призывается к финансированию мер по предотвращению распространения вируса.
  • Увеличение доступа к вакцинам и усиление международного сотрудничества важны для контроля вспышки.

Чем грозит мировое распространение обезьяньей оспы из стран Африки

Отмечается, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис заявил о стремительном распространении нового штамма mpox в восточных регионах Конго и соседних африканских странах, что вызывает серьезную обеспокоенность и может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в мире.

По словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, представители организации активно сотрудничают с общинами и правительствами африканских стран с целью усиления мер по противодействию распространению нового штамма оспы обезьян.

Руководитель Комитета по чрезвычайным ситуациям профессор Дими Огойна отметил, что угроза распространения оспы обезьян становится мировой проблемой.

По информации ВОЗ, в 2022 году оспа также стремительно распространялась. И тогда также была объявлена чрезвычайная ситуация, которая длилась до мая 2023 года.

В странах Африки стремительно распространяется вирус обезьяньей оспы.
Анализы

В Конго уже выявили более 15 тыс 600 случаев заболевания обезьяньей оспой, из которых 537 - оказались смертельными.

Для борьбы со вспышкой ВОЗ планирует ускорить доступ к вакцинам и усилить международное сотрудничество.

Организация уже выделила 1,45 млн долларов на неотложные меры и обращается к донорам с просьбой профинансировать полный объем необходимых мер.

Что известно о вирусе обезьяньей оспы mpox

Заражение человека этим видом оспы произошло при контакте с поврежденной кожей больного животного. Передача вируса от человека к человеку возможна при прямом контакте с кровью, бытовом или половом контакте. Оспа обезьян также распространяется воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Основные симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боли в мышцах, слабость. Как правило, через две-четыре недели организм человека одолевает вирус, но в редких случаях заболевание, оно может привести к смерти.

Летальность при заражении человека составляет от 1 до 11%. Ученые отмечают, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

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