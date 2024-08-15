За результатами наради Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ було ухвалено рішення щодо визнання спалаху вірусу віспи мавп mpox в Конго та інших країнах Африки надзвичайною ситуацією світового масштабу.

Чим загрожує світові поширення мавп'ячої віспи з країн Африки

Зазначається, що гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив про стрімке поширення нового штаму mpox в східних регіонах Конго та сусідних африканських країнах, що викликає серйозне занепокоєння та може вплинути на епідеміологічну ситуацію у світі.

За словами регіонального директора ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті, наразі представники організації активно співпрацюють з громадами та урядами африканських країн із метою посилення заходів щодо протидії поширенню нового штаму віспи мавп.

Керівник Комітету з надзвичайних ситуацій, професор Дімі Огойна зазначив, що загроза поширення віспи мавп стає світовою проблемою.

За інформацією ВООЗ, у 2022 році віспа також стрімко поширювалася. Й тоді також було оголошено надзвичайну ситуацію, яка тривала до травня 2023 року.

Аналізи

Наразі у Конго вже виявили понад 15 тис 600 випадків захворювання мавп’ячою віспою, з яких 537 - виявились смертельними.

Для боротьби зі спалахом ВООЗ планує прискорити доступ до вакцин та посилити міжнародну співпрацю.

Організація вже виділила 1,45 млн доларів на невідкладні заходи та звертається до донорів з проханням профінансувати повний обсяг необхідних заходів.

Що відомо про вірус мавп’ячої віспи mpox

Зараження людини цим видом віспи відбулося при контакті з пошкодженою шкірою хворої тварини. Передача вірусу від людини до людини можлива при прямому контакті з кров'ю, побутовому або статевому контакті. Віспа мавп також поширюється повітряно-крапельним шляхом при тривалому особистому контакті.

Основні симптоми захворювання - висока температура, висип, запалені лімфовузли, біль у м'язах, слабкість. Як правило, через дві-чотири тижні організм людини долає вірус, але в рідкісних випадках захворювання, воно може призвести до смерті.

Летальність при зараженні людини становить від 1% до 11%. Вчені зазначають, що вакцина від натуральної віспи ефективна проти віспи мавп.