В Запорожской области круглосуточно строят оборонные рубежи — фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожской области круглосуточно строят оборонные рубежи — фото

Виктор Микита / Закарпатская ОВА
Окопы
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Закарпатские строители и инженеры, несмотря на постоянные атаки армии РФ, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений.

В Запорожской области активно строят фортификации

Строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме возводят оборонные сооружения в Запорожской области.

Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По поручению Президента Украины в прифронтовых и приграничных регионах активно продолжается работа по наращиванию боевых возможностей оборонительных рубежей. Каждый день усиливаются оборонные позиции Украины.

Виктор Микита

Виктор Микита

Глава Закарпатской ОВА

По его словам, строители и инженеры из Закарпатья вместе с техникой в круглосуточном режиме, несмотря на постоянные атаки врага, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений и тому подобное.

Усиление обороны в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.

Президент обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областях. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.

Недавно правительство Украины выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.

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