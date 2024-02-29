В Запорожской области круглосуточно строят оборонные рубежи — фото

Закарпатские строители и инженеры, несмотря на постоянные атаки армии РФ, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений.
В Запорожской области активно строят фортификации
Строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме возводят оборонные сооружения в Запорожской области.
Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
По его словам, строители и инженеры из Закарпатья вместе с техникой в круглосуточном режиме, несмотря на постоянные атаки врага, строят линию обороны и военные инженерно-технические сооружения, обустраивают системы заграждений и тому подобное.
Усиление обороны в Украине
Недавно президент Украины Владимир Зеленский проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.
Президент обсудил вопросы укрепления по всем основным направлениям, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. По его словам, это касается отдельных направлений в Донецкой, Харьковской областях, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областях. Еще он упомянул Херсонскую область и Волынь.
Недавно правительство Украины выделило рекордную сумму денег на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений.
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