У Запорізькій області цілодобово зводять оборонні рубежі — фото

Закарпатські будівельники й інженери попри постійні атаки армії РФ будують лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовують системи загороджень тощо.
У Запорізькій області активно споруджують фортифікації
Будівельники та інженери з Закарпаття у цілодобовому режимі будують оборонні споруди у Запорізькій області.
Про це повідомляє у Facebook глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.
За його словами, будівельники й інженери з Закарпаття разом з технікою в цілодобовому режимі попри постійні атаки ворога будують лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовують системи загороджень тощо.
Посилення оборони в Україні
Нещодавно президент України Володимир Зеленський проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.
Президент обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.
Нещодавно уряд України виділив рекордну суму грошей на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд грн, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
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