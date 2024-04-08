В Житомирской области войска РФ ударили по инфраструктуре. Есть угроза загрязнения воздуха
Категория
Украина
Дата публикации

В Житомирской области войска РФ ударили по инфраструктуре. Есть угроза загрязнения воздуха

Житомирская ОВА
Дрон
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В ночь на 8 апреля войска РФ дронами атаковали объект инфраструктуры Житомирской области.

Последствия атаки дронов в Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщает, что Силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть шахедов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет.

В то же время Звягельский городской совет сообщает, что в результате атаки существует прямая угроза загрязнения воздуха.

Там советуют оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

В частности, комиссией комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБНС) было принято решение о дистанционном обучении в заведениях общего среднего образования, профессионального высшего образования и в высшем профессиональном училище.

Относительно заведений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать очередные группы.

Атака дронов 8 апреля

Российская армия для атаки на Украину применили 24 дрона-камикадзе типа "Шахед", а также ракету Х-59.

Силы ПВО уничтожили 17 дронов и одну ракету.

В Николаевской области обломки сбитого беспилотника повредили линии электропередач, в результате чего без электроснабжения остались 14 населенных пунктов.

В Одесской области вследствие попадания дрона поврежден логистически-транспортный объект. Также обломки сбитого беспилотника нанесли повреждения АЗС.

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