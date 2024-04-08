У Житомирській області війська РФ вдарили по інфраструктурі. Є загроза забруднення повітря

У ніч на 8 квітня війська РФ дронами атакували обʼєкт інфраструктури Житомирської області.

Наслідки атаки дронів у Житомирській області

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляє, що Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів.

За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає. Поширити

Водночас Звягельська міська рада повідомляє, що внаслідок атаки існує пряма загроза забруднення повітря.

Там рекомендують залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.

Зокрема комісією комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБНС) було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та у вищому професійному училищі.

Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи. Поширити

Атака дронів 8 квітня

Російська армія для атаки на Україну застосували 24 дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракету Х-59.

Сили ППО знищили 17 дронів та одну ракету.

У Миколаївській області уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого без електропостачання залишилися 14 населених пунктів.

На Одещині внаслідок влучання дрона пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Також уламки збитого безпілотника завдали пошкоджень АЗС.