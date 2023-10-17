Ватикан экстренно взяли под усиленную охрану: что происходит

17 октября официально стало известно, что вся территория вокруг Ватикана находится под особым контролем. Согласно последним данным, полиция усилила меры безопасности, учитывая возможную угрозу в зоне, которая считается "уязвимой".
Что происходит В Ватикане
По словам журналистов, персонал уже проинформировали о необходимости поддерживать постоянную бдительность во время исполнения служебных обязанностей, направленную на защиту собственной безопасности и безопасности других.
Кроме того, им приказали немедленно реагировать на любую ситуацию, которая считается необычной.
Данную информацию уже подтвердили в корпусе жандармерии Ватикана.
Как сообщает глава МИД Италии Антонио Таяни, уровень угрозы на территории страны был повышен несколько дней назад.
Также он публично отреагировал на операцию в Милане, во время которой удалось задержать два террориста ИГИЛ.
Что известно о теракте в Брюсселе
Как уже упоминалось ранее, вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба.
Согласно данным журналистов, нападающий восклицал "Аллах Акбар". Он также являлся симпатиком ИГИЛ.
В результате атаки погибли два человека - шведские футбольные фанаты.
Полицейским удалось задержать террориста в одном из районов бельгийской столицы, однако во время задержания он получил серьезные ранения и скончался в больнице.
По убеждению премьера Швеции, этот теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".
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