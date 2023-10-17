Ватикан екстрено взяли під посилену охорону: що відбувається

17 жовтня офіційно стало відомо, що уся територія навколо Ватикану наразі перебуває під особливим контролем. Згідно з останніми даними, поліція посилила заходи безпеки з огляду на можливу загрозу в зоні, яка вважається "вразливою".

Що відбувається навколо Ватикану

За словами журналістів, персонал уже поінформували про необхідність підтримувати постійну пильність під час виконання службових обов'язків, спрямовану на захист власної безпеки та безпеки інших.

Окрім того, їм наказали негайно реагувати на будь-яку ситуацію, яка вважається незвичайною. Цю інформацію уже підтвердили в корпусі жандармерії Ватикану.

В районі площі Святого Петра сьогодні карабінери чергують в бронежилетах і з автоматами, йдеться в повідомленні. Поширити

Як повідомляє очільник МЗС Італії Антоніо Таяні, рівень загрози на території країни був підвищений кілька днів тому.

Також він публічно відреагував на операцію в Мілані, під час якої вдалося затримати двох терориств ІДІЛ.

Дякую поліції та судовій владі за операцію, яка призвела до арешту двох бойовиків ІДІЛ. Уряд, також за допомогою рішучих превентивних дій, продовжуватиме працювати над забезпеченням безпеки громадян, – заявив Антоніо Таяні.

Що відомо про теракт у Брюссель

Як уже згадувалося раніше, ввечері 16 жовтня у Брюсселі відбулася стрілянина.

Згідно з даними журналістів, нападник вигукував "Аллах акбар". Він також є симпатиком ІДІЛ.

Внаслідок атаки загинули двоє людей - шведські футбольні фанати.

Поліцейським вдалося затримати терориста в одному з районів бельгійської столиці, однак під час затримання він отримав серйозні поранення й помер у лікарні.

На переконання прем’єра Швеції, цей теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".