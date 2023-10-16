Представник Ватикану в Єрусалимі готовий обміняти себе на заручників ХАМАС

Представник Папи Римського, латинський патріарх Єрусалима П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що він готовий піти в полон ХАМАСу в обмін на ізраїльських дітей, яких утримують у заручниках в Секторі Гази.

Кардинал готовий обміняти себе на дітей у полоні ХАМАС

Представник Ватикану в Єрусалимі сказав, що може обміняти себе на заручників ХАМАСу, особливо дітей. А також він занепокоєний ймовірною наземною операцією Ізраїлю.

Представник Папи Римського, латинський патріарх Єрусалима П’єрбаттіста Піццабалла заявив, що готовий піти в полон ХАМАСу в обмін на ізраїльських дітей, яких утримують у заручниках в Секторі Гази. Кардинал сказав про це на відеоконференції з журналістами в Італії.

Я готовий до обміну, для будь-чого, якщо це може привести до свободи, повернути дітей додому. Без проблем. З мого боку є повна готовність, – сказав він. Поширити

Водночас Піццабалла додав, що він і його офіс ще не мали прямого контакту з ХАМАС.

Він висловив стурбованість, коли почали говорити про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази.

Мої занепокоєння подвійні: по-перше (...) буде створена набагато серйозніша гуманітарна криза. Це перше, чого я боюся, оскільки, без сумніву, буде багато жертв. Інший страх полягає в тому, що цей конфлікт стане регіональним конфліктом, який охопить не лише Газу чи, можливо, Західний берег, але й Ліван, тоді ісламський світ може спалахнути, – каже латинський патріарх Єрусалима. Поширити

ЦАХАЛ повідомив сім’ям 199 заручників про те, що їхні близькі утримуються в Секторі Гази. Серед них багато літніх людей, дітей, жінок.

Піццабалла є головним духівником римо-католиків в Ізраїлі та на палестинських територіях, а також в Йорданії та на Кіпрі – на цих територіях живуть приблизно 300 тисяч римо-католиків. Кардинал каже, що близько 1000 християн переховувалися в храмах на півночі Гази після того, як їхні будинки були зруйновані від ударів Ізраїлю.

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Я не буду нічого виключати, коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти політики, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна для використання зараз, і ми працюємо над цим, – зазначив Кірбі. Поширити

Він підкреслив, що наразі за інформацією американських та ізраїльских військових та спецслужб, на території сектора Газа терористи ХАМАС наразі утримують більше 100 осіб, серед яких цивільні та військові ізраїльтяни, а також невизначена кількість громадян США.