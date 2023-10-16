Представитель Ватикана в Иерусалиме готов обменять себя на заложников ХАМАС

Представитель Папы Римского, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что он готов пойти в плен ХАМАС в обмен на израильских детей, удерживаемых в заложниках в Газе.
Кардинал готов обменять себя на детей в плену ХАМАС
Представитель Ватикана в Иерусалиме сказал, что может обменять себя на заложников ХАМАСа, особенно детей. А также он обеспокоен предполагаемой наземной операцией Израиля.
Представитель Папы Римского, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что готов пойти в плен ХАМАС в обмен на израильских детей, удерживаемых в заложниках в Газе. Кардинал сказал об этом на видеоконференции с журналистами в Италии.
В то же время Пицабалла добавил, что у него и его офиса еще не было прямого контакта с ХАМАС.
Он выразил обеспокоенность, когда начали говорить о наземной операции Израиля в Газе.
ЦАХАЛ сообщил семьям 199 заложников о том, что их близкие содержатся в Газе. Среди них много пожилых людей, детей, женщин.
Пиццабалла является главным духовником римо-католиков в Израиле и на палестинских территориях, а также в Иордании и на Кипре – на этих территориях живут около 300 тысяч римо-католиков. Кардинал говорит, что около 1000 христиан укрывались в храмах на севере Газы после того, как их дома были разрушены от ударов Израиля.
Что известно о вероятности введения американских военных в Газу
Он подчеркнул, что по информации американских и израильских военных и спецслужб, на территории сектора Газа террористы ХАМАС в настоящее время содержат более 100 человек, среди которых гражданские и военные израильтяне, а также неопределенное количество граждан США.
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