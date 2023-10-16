Представитель Ватикана в Иерусалиме готов обменять себя на заложников ХАМАС

Представитель Папы Римского, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что он готов пойти в плен ХАМАС в обмен на израильских детей, удерживаемых в заложниках в Газе.

Кардинал готов обменять себя на детей в плену ХАМАС

Представитель Ватикана в Иерусалиме сказал, что может обменять себя на заложников ХАМАСа, особенно детей. А также он обеспокоен предполагаемой наземной операцией Израиля.

Представитель Папы Римского, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что готов пойти в плен ХАМАС в обмен на израильских детей, удерживаемых в заложниках в Газе. Кардинал сказал об этом на видеоконференции с журналистами в Италии.

Я готов к обмену, для чего угодно, если это может привести к свободе, вернуть детей домой. Без проблем. С моей стороны есть полная готовность, – сказал он. Поделиться

В то же время Пицабалла добавил, что у него и его офиса еще не было прямого контакта с ХАМАС.

Он выразил обеспокоенность, когда начали говорить о наземной операции Израиля в Газе.

Мои беспокойства двойные: во-первых (...) будет создан гораздо более серьезный гуманитарный кризис. Это первое, чего я боюсь, потому что, без сомнения, будет много жертв. Другой страх состоит в том, что этот конфликт станет региональным конфликтом, который охватит не только Газу или, возможно, Западный берег, но и Ливан, тогда исламский мир может вспыхнуть, говорит латинский патриарх Иерусалима. Поделиться

ЦАХАЛ сообщил семьям 199 заложников о том, что их близкие содержатся в Газе. Среди них много пожилых людей, детей, женщин.

Пиццабалла является главным духовником римо-католиков в Израиле и на палестинских территориях, а также в Иордании и на Кипре – на этих территориях живут около 300 тысяч римо-католиков. Кардинал говорит, что около 1000 христиан укрывались в храмах на севере Газы после того, как их дома были разрушены от ударов Израиля.

Что известно о вероятности введения американских военных в Газу

Я не буду ничего исключать, когда речь идет о возвращении наших заложников домой. Мы работаем над этим буквально по часам, но опять же для того, чтобы выработать конкретные варианты политики, необходимо иметь гораздо больше контекстной информации, чем та, которая доступна для использования сейчас, и мы работаем над этим, – отметил Кирби. Поделиться

Он подчеркнул, что по информации американских и израильских военных и спецслужб, на территории сектора Газа террористы ХАМАС в настоящее время содержат более 100 человек, среди которых гражданские и военные израильтяне, а также неопределенное количество граждан США.