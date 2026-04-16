Ветровые электростанции могут генерировать разряды в небе — какие проблемы это создает

Ветровые электростанции могут генерировать разряды в небе: чем это чревато

Мир давно признал, что переход на зеленую энергию уже не мечта, а необходимость. В частности, с появлением новых технологий, таких как революция в сфере искусственного интеллекта, мир требует гораздо больше энергии, чем когда-либо прежде.

Хотя возобновляемая энергия сейчас является самым дешевым видом энергогенерации в большинстве стран, появилось несколько мелких проблем, требующих нашего внимания.

В последние годы ветровые электростанции стали неотъемлемой частью ландшафта многих стран. Некоторые государства, например, Великобритания, преимущественно возлагаются на ветровые электростанции как источник энергии.

Однако последние события в Великобритании привели к полной остановке некоторых ветровых электростанций.

Ветровые электростанции создают новую проблему, которую страны должны учесть

Известно, что ветровые электростанции могут нанести серьезный ущерб способности некоторых видов птиц ориентироваться в окружающем мире, однако это открытие свидетельствует о более впечатляющей картине.

Наблюдения, подробно описанные в рамках данного исследования, указывают на то, что ветрогенераторы генерируют характерные электромагнитные переходные процессы и неудачные восходящие проводники, фактически создавая идеальные условия для возникновения молнии.

Это показало, что высокие вращающиеся конструкции могут спровоцировать удары молнии в некоторых частях света.