Вітрові електростанції можуть генерувати розряди у небі — які проблеми це створює

Вітрові електростанції можуть генерувати у небі розряди, які схожі на блискавки. Що стало причиною виникнення цього дивного явища?

Вітрові електростанції можуть генерувати розряди у небі: чим це загрожує

Світ давно визнав, що перехід на зелену енергію є вже не мрією, а необхідністю. Зокрема з появою нових технологій, таких як революція у сфері штучного інтелекту, світ потребує набагато більше енергії, ніж будь-коли раніше.

Хоча відновлювана енергія зараз є найдешевшим видом енергогенерації в більшості країн, з’явилося кілька дрібних проблем, які вимагають нашої уваги.

Останніми роками вітрові електростанції стали невідʼємною частиною ландшафту багатьох країн. Деякі держави, до прикладу, Велика Британія, переважно покладаються на вітрові електростанції як джерело енергії.

Проте останні події у Великій Британії призвели до повної зупинки роботи деяких вітрових електростанцій.

Вітрові електростанції створюють нову проблему, яку країни мають врахувати

Відомо, що вітрові електростанції можуть завдати серйозної шкоди здатності деяких видів птахів орієнтуватися у навколишньому світі, проте це відкриття свідчить про більш вражаючу картину.

Спостереження, детально описані в рамках згаданого дослідження, вказують на те, що вітрогенератори генерують характерні електромагнітні перехідні процеси та невдалі висхідні провідники, фактично створюючи ідеальні умови для виникнення блискавки.

Це показало, що високі обертові конструкції можуть спровокувати удари блискавки в деяких частинах світу.