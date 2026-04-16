Вітрові електростанції можуть генерувати розряди у небі — які проблеми це створює

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

вітроелектростанція
Джерело:  УНІАН

Вітрові електростанції можуть генерувати у небі розряди, які схожі на блискавки. Що стало причиною виникнення цього дивного явища?

Головні тези:

  • Вітрові електростанції можуть генерувати у небі розряди, схожі на блискавки, що може стати загрозою для довкілля та видів птахів.
  • Перехід на зелену енергію невід'ємно пов'язаний з ризиками, які потрібно враховувати, зокрема в контексті генерації розрядів вітровими електростанціями.

Вітрові електростанції можуть генерувати розряди у небі: чим це загрожує

Світ давно визнав, що перехід на зелену енергію є вже не мрією, а необхідністю. Зокрема з появою нових технологій, таких як революція у сфері штучного інтелекту, світ потребує набагато більше енергії, ніж будь-коли раніше.

Хоча відновлювана енергія зараз є найдешевшим видом енергогенерації в більшості країн, з’явилося кілька дрібних проблем, які вимагають нашої уваги.

Останніми роками вітрові електростанції стали невідʼємною частиною ландшафту багатьох країн. Деякі держави, до прикладу, Велика Британія, переважно покладаються на вітрові електростанції як джерело енергії.

Проте останні події у Великій Британії призвели до повної зупинки роботи деяких вітрових електростанцій.

Вітрові електростанції створюють нову проблему, яку країни мають врахувати

Відомо, що вітрові електростанції можуть завдати серйозної шкоди здатності деяких видів птахів орієнтуватися у навколишньому світі, проте це відкриття свідчить про більш вражаючу картину.

Спостереження, детально описані в рамках згаданого дослідження, вказують на те, що вітрогенератори генерують характерні електромагнітні перехідні процеси та невдалі висхідні провідники, фактично створюючи ідеальні умови для виникнення блискавки.

Це показало, що високі обертові конструкції можуть спровокувати удари блискавки в деяких частинах світу.

Отже, те, що здається новою історією успіху у сфері відновлюваної енергетики, насправді несе ризик виникнення нових гроз, які можуть зруйнувати безпосереднє оточення вітрових електростанцій по всьому світу.

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?